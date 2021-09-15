Францию накрыло наводнение: люди спасаются на крышах домов (ВИДЕО)

Во Франции мощные ливни спровоцировали наводнения. Об этом сообщает издание РБК-Украина.

Францию накрыло масштабное наводнение. Фото: facebook.

Как стало известно, на юг страны обрушились проливные дожди. Из-за них образовались масштабные наводнения. Так, например, в одном из районов всего за несколько часов выпала норма осадков за два месяца. Местные жители спасались от стихии на крышах домов.

Сотрудники спасательных службы спасли более двух десятков человек из затопленных водой автомобилей. Отмечается, что в пострадавших районах оказалось нарушено движение по крупным дорогам и магистралям.

В Сети появляются видео, на которых запечатлена бушующая стихия.

урагана первой категории. Порывы ветра во время него могли превышать 150 километров в час. Стало известно, что в дальнейшем шторм может обрушиться на южные районы Миссисипи и Алабамы. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Соединённых Штатах Америки продолжает свирепствовать шторм под названием "Николас" Отмечается, что по мере своего продвижения ураган ослаб до уровня тропического шторма. Его скорость теперь составляет около 55 километров в час. Ранее "Николас" достиг статуса

Также портал "КомментариИ" информировал о том, что на индийский штат Гуджарат обрушились сильные ливни, которые спровоцировали наводнения. На данный момент из-за стихии пострадали более полутора миллиона человек. В районе Раджкот за одни сутки выпало около 510 миллиметров осадков. В пораженных непогодой районах переполняются плотины. Проводится эвакуация. Свои дома уже покинули более семи тысяч граждан. Наводнения убивают людей. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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