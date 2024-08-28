На данный момент нет никаких признаков того, что в ближайшее время могут состояться мирные переговоры между Россией и Украиной, поскольку попытки Москвы и Киева заручиться поддержкой своей позиции говорят об отсутствии готовности к компромиссу, сообщило издание Asia Times.

Переговоры Украины и РФ

В материале подчеркивается, что визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Украину и приезд в Москву спецпредставителя правительства КНР Ли Хуэя демонстрируют дипломатическую борьбу, но все заинтересованные стороны считают, что "еще многое предстоит сделать на поле боя и за его пределами".

"Но нет никаких признаков прорыва или указаний на то, что мы можем увидеть мирные переговоры в ближайшее время. Фактически, напряженные дипломатические усилия с обеих сторон по укреплению международной поддержки указывают на продолжающееся отсутствие готовности к компромиссу", — говорится статье.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ранее глава МИД страны-агрессора Сергей Лавров заявил, что если Запал и Украина хотят прекращения войны путем переговоров, то должны отказаться от формулы мира президента Зеленского. Напомним, она предусматривает возвращения Украины к границам 1991 года, наказания всех российских преступников включительно с руководством страны-агрессора, а также выплату Россией репараций.

Также "Комментарии" рассказывали, что президент Владимир Зеленский заявил, что по состоянию на сегодняшний день любой диалог с кремлевским диктатором Владимиром Путиным просто невозможен. Он добавил, что Россия хочет уничтожить Украину любой ценой, а весь мир ждет, когда Украина сформирует список с компромиссами, на которые она согласится пойти.





