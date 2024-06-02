В Китае сделали новое заявление о ситуации с поставками оружия в Россию

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Slava Kot
Министр обороны КНР Дон Цзюнь заявил, что Китай никогда не поставлял оружие Украине и России. По его словам, Китай продвигает мирные переговоры по войне в Украине и стоит на стороне "мира и диалога".
Министр обороны КНР Дон Цзюнь. Фото из открытых источников
Глава Минобороны Китая Дон Цзюнь выступил на конференции "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре, где отрицал информацию о якобы поставках китайского оружия для России, которое могло примениться на войне в Украине.
Министр обороны КНР также подчеркнул, что Китай сосредоточен на идее мирных переговоров для окончания войны в Украине, поэтому "твердо стоит на стороне мира и диалога".
Также Дон Цзюня на конференции "Диалог Шангри-Ла" спросили о конкретных шагах, которые может сделать Китай, чтобы обеспечить мир в Украине, однако китайский министр обороны ушел от вопроса, а в ответе сосредоточился на безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в частности на вопросе Тайваня.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, кто остановил Китай от поставок оружия в Россию. После поездки Путина в Пекин КНР уже была близка к одобрению отправки оружия в РФ.
Также "Комментарии" писали о заявлении Госсекретаря США Энтони Блинкена, который рассказал, что Китай поставляет России 70% всех станков и 90% всех микросхем. Однако Пекин не отправлял в Москву летальное оружие, но США направили предупреждение в Китай о возможности такой ситуации.
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