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В Китае сделали новое заявление о ситуации с поставками оружия в Россию

Глава Минобороны Китая отрицает, что Пекин отправлял оружие в Россию или Украину.

сегодня, 08:50
Автор:
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Slava Kot
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Министр обороны КНР Дон Цзюнь заявил, что Китай никогда не поставлял оружие Украине и России. По его словам, Китай продвигает мирные переговоры по войне в Украине и стоит на стороне "мира и диалога".

В Китае сделали новое заявление о ситуации с поставками оружия в Россию

Министр обороны КНР Дон Цзюнь. Фото из открытых источников

Глава Минобороны Китая Дон Цзюнь выступил на конференции "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре, где отрицал информацию о якобы поставках китайского оружия для России, которое могло примениться на войне в Украине.

"Мы никогда не снабжали оружие ни одну из сторон конфликта. Мы усилили контроль над экспортом товаров двойного назначения и никогда не делали ничего, что могло бы разжечь огонь", — сказал Дон Цзюнь.

Министр обороны КНР также подчеркнул, что Китай сосредоточен на идее мирных переговоров для окончания войны в Украине, поэтому "твердо стоит на стороне мира и диалога".

Также Дон Цзюня на конференции "Диалог Шангри-Ла" спросили о конкретных шагах, которые может сделать Китай, чтобы обеспечить мир в Украине, однако китайский министр обороны ушел от вопроса, а в ответе сосредоточился на безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в частности на вопросе Тайваня.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, кто остановил Китай от поставок оружия в Россию. После поездки Путина в Пекин КНР уже была близка к одобрению отправки оружия в РФ.

Также "Комментарии" писали о заявлении Госсекретаря США Энтони Блинкена, который рассказал, что Китай поставляет России 70% всех станков и 90% всех микросхем. Однако Пекин не отправлял в Москву летальное оружие, но США направили предупреждение в Китай о возможности такой ситуации.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=m0BtBErQ9vk&ab_channel=TheInternationalInstituteforStrategicStudies
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