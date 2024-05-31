Представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин объяснила, что отказ Пекина от участия в Глобальном саммите мира в Швейцарии связан с несоответствием мероприятия их ожиданиям.

Мао Нин

Как отметила Мао Нин, подготовка встречи не отвечает требованиям Китая и общим ожиданиям международного сообщества, что усложняет участие Пекина.

Представитель МИД подчеркнула, что Китай всегда настаивал на том, что международная мирная конференция должна быть одобрена как Россией, так и Украиной. Китай считает, что обе стороны конфликта должны участвовать в саммите, чтобы все мирные предложения обсуждались на справедливой и равной основе.

В противном случае, отметила Мао Нин, Китаю будет тяжело играть значительную роль в восстановлении мира.

Вместе с тем представитель посольства Украины в Пекине прокомментировал отказ Китая от участия в саммите, выразив сожаление по поводу того, что Пекин не воспользовался возможностью представить свою позицию на платформе мероприятия.

Напомним, в Кремле уже похвалили Китай за то, что он отказался участвовать в Глобальном саммите мира. Там заявили, что полностью поддерживают позицию Пекина, ведь, мол, какие-либо миротворческие инициативы без участия России не имеют смысла.

Кроме того, и раньше были опасения, что Китай откажется от участия в мирном мероприятии. Говорилось о том, что он захочет провести свою мирную конференцию по вопросам урегулирования войны в Украине, которую в Пекине называют кризисом.

Однако проблема в том, что Китай полностью поддерживает все прихоти России. В частности, идея о необходимости начала переговоров без вывода российских войск из Украины.



