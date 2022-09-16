В Китае сгорел небоскреб за 20 минут, количество жертв неизвестно (ВИДЕО)

В пятницу начала появляться информация от китайских СМИ о пожаре, также огонь фиксировали и пользователи соцсетей, публиковавших видео на своих аккаунтах.

В Китае сгорел небоскреб за 20 минут. Фото из открытых источников

Как стало известно, пожар произошел в центральной части Китая, городе Чанша. По словам очевидцев, огонь очень быстро охватил многоэтажку. Здание высотой 200 метров и преимущественно было спроектировано под офисы компании China Telecom. На записях жители сообщают о густом дыме в небе.

Причиной быстрого охвата здания огнем называют значительное количество топлива, хранящегося для работы серверов компании. По предварительным оценкам, это около 35 тонн топлива.

Видео пожара небоскреба в Китае можно просмотреть ниже:

Число жертв во время трагедии остается неизвестным. По последним сообщениям пожар уже ликвидировали, но само здание сгорело полностью.

Город Чанша является столицей одной из провинций Китая, в настоящее время там проживает более 10 млн. человек.

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