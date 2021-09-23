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В Китае столкнулись два судна: есть погибшие и пропавшие без вести

Шхуна столкнулась с грузовым кораблем

сегодня, 12:00
Автор:

Денис Подставной

В Китае столкнулись два судна. Об этом сообщает издание CGTN.

В Китае столкнулись два судна: есть погибшие и пропавшие без вести

В Китае столкнулись два судна. Фото из открытых источников.

Как стало известно, инцидент произошел вчера, 22 сентября в акватории китайской провинции Чжэцзян, что на востоке страны. Сообщается, что неподалеку от острова Чжоушань грузовое судно зарегистрированное в Панаме столкнулось с китайской рыболовецкой шхуной. 

В результате происшествия второе судно пошло ко дну. На его борту находилось семеро человек. Четверо человек были спасены. Один скончался от полученных травм и еще двое числятся пропавшими без вести. 

Сотрудники спасательных служб проводят поисково-спасательную операцию. Устанавливаются причины инцидента. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что на северо-западе Пакистана потерпел крушение военный самолет. Учебный истребитель выполнял тренировочный полет. На его борту находился один пилот. На место падения поспешили сотрудники спасательных служб. От полученных травм пилот скончался. Комиссия, которая работает на месте аварии, устанавливает причину трагедии. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в США неизвестные расстреляли людей на автобусной остановке. Злоумышленники открыли огонь из салона движущегося автомобиля. В этот момент школьники ждали свой автобус. В результате инцидента трое человек получили ранения различной степени тяжести. Один подросток скончался от полученных травм. Потерпевших доставили в медицинское учреждение. Стражи порядка разыскивают злоумышленников. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 





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Источник: https://news.cgtn.com/news/2021-09-23/1-dead-2-missing-after-ships-collide-in-east-China-13MInskPSdq/index.html
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