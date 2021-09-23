В США школьников расстреляли на автобусной остановке: есть погибшие

В Соединённых Штатах Америки в общественном месте произошла стрельба. Об этом сообщает издание NBC.

Стрельба в США. Фото: Twitter.

Как стало известно, инцидент произошел в американском городе Луисвилл, что в штате Кентукки. Сообщается, что неизвестные злоумышленники открыли огонь по остановке общественного транспорта из салона автомобиля. Согласно данным СМИ, в этот момент на остановке находились школьники.

В результате происшествия трое учеников получили ранения различной степени тяжести. Одни из них погиб от полученных травм. Потерпевшие были госпитализированы медиками, которые прибыли на место событий.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов разыскивают преступников. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Германии иностранец захватил автобус с людьми. В салоне транспортного средства возник конфликт между пассажирами, в ходе которого один из них пригрозил всех убить. Мужчина заявил, что у него есть огнестрельное оружие. Водитель автобуса высадили пассажиров на обочине. Злоумышленник остался с водителями в салоне. На место инцидента поспешили полицейские.

Также "Комментарии" информировали о том, что злоумышленник выстрелил в кассира, который попросил его одеть маску. Мужчина пришел в магазин на АЗС, чтобы купить пиво. На кассе продавец отказался продать товар из-за отсутствия у него маски. Преступник сходил домой за оружием и вернулся в магазин. Подозреваемый рассказал полицейским, что является противником ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией. Подробнее об этом читайте в нашей статье.





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