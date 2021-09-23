В Пакистане разбился военный самолет: выживших нет

В Пакистане потерпел крушение самолет военно-воздушных сил. Об этом сообщает издание Anadolu.

В Пакистане разбился самолет . Фото: aa.com.tr.

Как стало известно, инцидент произошел в провинции Хайбер-Пахтунхва, что на северо-западе страны. Сообщается, что разбился учебный истребитель ВВС. На борту воздушного судна находился один пилот.

Согласно информации СМИ, самолет выполнял тренировочный полет. К месту крушения поспешили спасатели.

От полученных травм пилот скончался на месте. На данный момент комиссия, которая работает на месте инцидента устанавливает причину авиакатастрофы.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в России обнаружили обломки самолета АН-26, который пропал с радаров. Их нашли в районе посёлка Корфовский. Согласно данным спасателей, летательный аппарат разбился о сопку на территории заповедника. На место происшествия следует спасательная группа. Им предстоит пройти пешком несколько километров из-за отсутствия дороги. Обломки были найдены с помощью вертолета. На данный момент судьба экипажа остается неизвестной. В сети появляются первые кадры с места событий. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что самолет британской авиакомпании, что направлялся в Лондон из Исламабада, совершил вынужденную посадку. Во время полета одна из пассажирок почувствовала себя плохо. Пилоты решили совершить вынужденную посадку. Женщина скончалась в салоне летательного аппарата. Самолет приземлился в аэропорту столицы Узбекистана. Людей разместили в зале для транзитных пассажиров. Подробно об этом читайте в нашем материале.

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