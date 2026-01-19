У Китаї жах - загиблі, зниклі безвісти і десятки поранених: що сталося

На сталеливарному заводі на півночі Китаю стався потужний вибух, внаслідок якого загинули щонайменше двоє робітників, а десятки інших було травмовано. Як передає портал "Коментарі", про це пише "Bloomberg", з посиланням на китайські державні інформагентства Xinhua та CCTV.

Вибух. Фото: з відкритих джерел

Аварія сталася на підприємстві компанії Inner Mongolia Baotou Steel Union у регіоні Внутрішня Монголія. ЗМІ оприлюднили кадри, на яких видно величезний стовп диму, що здіймається над майданчиком заводу.

За даними Центрального телебачення Китаю, крім двох загиблих ще вісім працівників вважаються зниклими безвісти. До лікарень було доставлено 84 особи.

Місцеві чиновники заявили, що стосовно відповідальних осіб уже вжито заходів відповідно до законодавства. На місці події продовжують працювати пошуково-рятувальні групи.

Варто зазначити, за даними Світової асоціації стали, у 2024 році Inner Mongolia Baotou Steel Union Co. зайняла 16 місце серед найбільших виробників сталі в Китаї, випустивши 15 мільйонів тонн продукції.

