Китай У Китаї жах - загиблі, зниклі безвісти і десятки поранених: що сталося
У Китаї жах - загиблі, зниклі безвісти і десятки поранених: що сталося

У Китаї вибухнув сталеливарний завод

19 січня 2026, 07:01
Автор:
Кравцев Сергей

На сталеливарному заводі на півночі Китаю стався потужний вибух, внаслідок якого загинули щонайменше двоє робітників, а десятки інших було травмовано. Як передає портал "Коментарі", про це пише "Bloomberg", з посиланням на китайські державні інформагентства Xinhua та CCTV.

У Китаї жах - загиблі, зниклі безвісти і десятки поранених: що сталося

Вибух. Фото: з відкритих джерел

Аварія сталася на підприємстві компанії Inner Mongolia Baotou Steel Union у регіоні Внутрішня Монголія. ЗМІ оприлюднили кадри, на яких видно величезний стовп диму, що здіймається над майданчиком заводу.

За даними Центрального телебачення Китаю, крім двох загиблих ще вісім працівників вважаються зниклими безвісти. До лікарень було доставлено 84 особи.

Місцеві чиновники заявили, що стосовно відповідальних осіб уже вжито заходів відповідно до законодавства. На місці події продовжують працювати пошуково-рятувальні групи.

Варто зазначити, за даними Світової асоціації стали, у 2024 році Inner Mongolia Baotou Steel Union Co. зайняла 16 місце серед найбільших виробників сталі в Китаї, випустивши 15 мільйонів тонн продукції.

Читайте також на порталі "Коментарі" — прем'єр-міністр Марк Карні під час свого візиту до Пекіна заявив, що зв'язки його країни з Китаєм стали більш передбачуваними, ніж зі Сполученими Штатами. Як передає портал "Коментарі", про це Карні заявив на прес-конференції в Пекіні, повідомляє Radio-Canada.

Також видання "Коментарі" повідомляло — минулого року товарообіг Китаю та Росії вперше за п'ять років показав зниження після рекордних показників 2024 року. Про це повідомляє Reuters із посиланням на дані Головного митного управління КНР.




Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-01-17/eu-set-to-halt-us-trade-deal-over-trump-s-latest-tariff-threat
