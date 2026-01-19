У Китаї влада б'є на сполох: з якою проблемою не вдається впоратися Сі, ситуація тільки погіршується

Китай четвертий рік поспіль фіксує скорочення чисельності населення. У 2025 році кількість смертей у країні знову перевищила кількість народжень, що підтверджують офіційні урядові дані, оприлюднені разом зі статистикою економічного зростання. Про це повідомляє The New York Times.

Народжуваність у Китаї. Фото: з відкритих джерел

За інформацією китайської влади, минулого року в країні народилося 7,92 млн дітей, тоді як у 2024 році цей показник становив 9,54 млн. Водночас кількість померлих у 2025 році сягнула 11,31 млн осіб. Рівень народжуваності знизився до 5,63 народження на тисячу населення — це найнижчий показник з моменту заснування Китайської Народної Республіки.

"Китай стикається з надзвичайно серйозною проблемою, спричиненою вкрай низьким рівнем народжуваності", — зазначив професор сімейної політики Нанкайського університету Ву Фан.

Демографи попереджають, що тривале скорочення кількості дітей призведе до дефіциту робочої сили та різкого зростання навантаження на пенсійну систему. За прогнозами експертів, уже до 2035 року чисельність населення віком понад 60 років у Китаї може досягти 400 млн осіб.

Попри заклики голови КНР Сі Цзіньпіна формувати "нову культуру шлюбу та народжуваності", державні ініціативи не приносять очікуваних результатів. Серед них – фінансові стимули для сімей, посилення контролю за абортами, моніторинг репродуктивного здоров’я жінок і навіть запровадження 13% ПДВ на контрацептиви.

Такі заходи викликали гостру критику в соцмережах. Молоді китайці відкрито заявляють, що зростання цін, криза на ринку нерухомості, безробіття та високі витрати на виховання дітей змушують їх відкладати або повністю відмовлятися від створення сім’ї.

Експерти наголошують: демографічна криза в Китаї настала значно раніше, ніж очікувалося, і часу на її подолання залишається дедалі менше.

