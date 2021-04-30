В Китае ввели штрафы за недоеденные блюда в ресторанах

Китай решил бороться с пищевыми отходами и расточительством в еде, поэтому правительство приняло законопроект, согласно которому, посетителей ресторанов и кафе будут штрафовать, если они оставляют в тарелках большое количество остатков еды.

в Китае будут штрафовать за недоеденную еду (фото из открытых источников)

Новый закон позволяет заведениям общественного питания добавлять к счету клиента дополнительную плату за избыточное количество пищи, которое они не съели. Это будет пошлина за утилизацию пищевых отходов, но ее сумма должна быть четко фиксированной. Законопроект вступил в силу с момента принятия.

В отчете, основанном на общенациональном исследовании, говорится, что каждый день городские предприятия индустрии общественного питания Китая утилизируют около 18 миллиардов килограмм пищевых отходов.

К слову, штрафовать будут не только посетителей, но и сами рестораны, если они своей рекламой будут поощрять клиентов заказывать больше порции еды. Тогда им придется заплатить около 10 тысяч юаней (42 тысячи гривен). Также заведения могут быть оштрафованы в случае большого заказа продуктов, которые впоследствии не были использованы. Власти надеются, что новый закон установит базовый кодекс поведения и позволит ограничить пищевые отходы.

Напомним, что в 2019 году на совещании Монреальского протокола, который проходил в Риме, представители 70-ти стран мира пришли к соглашению о дальнейшем снижении пищевых отходов, что позитивно отразится на климатической обстановке.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ресторан-пиццерия в Испании запустил приложение виртуального официанта, чтобы посетители меньше контактировали с обслуживающим персоналом в условиях карантина из-за коронавируса.

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