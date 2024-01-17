В Швейцарии китайская делегация отказалась от встречи с Зеленским: СМИ узнали причины

Китай отказался согласовать встречу премьер-министра Ли Цяна и президента Украины Владимира Зеленского на территории Швейцарии. Об этом информирует Politico .

Владимир Зеленский в Швейцарии (фото из открытых источников)

"Делегация Китая в Швейцарии имела широкие возможности сидеть напротив своих украинских коллег, будь то в Берне или на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Любая встреча удовлетворила бы давнюю надежду Киева провести откровенные личные дискуссии с высокопоставленными чиновниками из Пекина", — утверждают. в публикации.

Важно, что до этого глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отметил, что Китаю очень важно присоединиться к мирным переговорам, и намекал, что у главы государства будет возможность пообщаться с руководителем китайского правительства Ли Цяном.

Впрочем, Украина не смогла добиться прогресса в привлечении КНР к переговорам, а Зеленский и Ли не имели возможности выступить.

Журналисты издания пишут, что это обстоятельство могло быть как последний признак того, что Китай не намерен добиваться остановки полномасштабной войны РФ против Украины.

Politico продолжает, что при этом КНР приняла сторону России и начала поставлять ей материалы для военных целей, несмотря на давление со стороны западных стран.

В публикации говорится, что решение КНР не проводить встречу с членами украинской делегации выглядит намеренно, а не результат проблем с расписанием.

По словам высокопоставленного американского чиновника, Китай отклонил прошение Украины о встрече в какой-то момент во время их взаимных визитов в Швейцарию. Как утверждает другой высокопоставленный американский представитель, Китай отказался от встреч после того, как РФ призвала его остановить дипломатические контакты с Украиной.

По словам высокопоставленного представителя Евросоюза, блок призывает Китай возобновить прямые контакты с Зеленским, отмечая, что встреча с Ли в Швейцарии выглядела бы положительным шагом.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, как Китай рассматривает войну в Украине.