Соединенным Штатам не следует уклоняться от ответственности за "кризис" в Украине, перекладывая ее на Китай, об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Ван И

"Китай всегда сохранял приверженность содействию мирным переговорам и политическому решению украинского "кризиса" и продолжит поступать правильно. США не следует уклоняться от своей ответственности, перекладывая ее на Китай", — приводит его слова Центральное телевидение Китая.

Ван И также призвал Вашингтон отказаться от "огульного введения незаконных односторонних санкций".

Известно, что Салливан прибыл в Кмтай с официальным визитом, который продлится з 27 по 29 августа. Это первая поездка помощника президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности в Китай после восьмилетнего перерыва. Кроме того, Салливан посещает КНР впервые в занимаемой им должности.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на данный момент нет никаких признаков того, что в ближайшее время могут состояться мирные переговоры между Россией и Украиной, поскольку попытки Москвы и Киева заручиться поддержкой своей позиции говорят об отсутствии готовности к компромиссу, сообщило издание Asia Times. В материале подчеркивается, что визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Украину и приезд в Москву спецпредставителя правительства КНР Ли Хуэя демонстрируют дипломатическую борьбу, но все заинтересованные стороны считают, что "еще многое предстоит сделать на поле боя и за его пределами".





