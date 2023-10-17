Вместе с Путиным в Китай прибыло два европейских лидера

Президент России Владимир Путин прибыл в Китай для участия в форуме "Один пояс, один путь". На это мероприятие также приехали два европейских лидера: президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Президент России Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин. Фото из открытых источников

"Один пояс, один путь" — это китайская глобальная стратегия развития, которая предполагает инвестирование более чем в 70 стран мира для создания общего крупного экономического рынка. Ожидалось, что программа объединит экономики Азии, Африки и Европы, однако через 10 лет после запуска инициативы только два европейских лидера посещают форум "Один пояс, один путь".

К таким представителям как президент России Владимир Путин, министр афганского Талибана присоединятся президент Сербии Александр Вучич и единственный представитель от Европейского Союза премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Запад выразил свой скептицизм к китайскому проекту "Один пояс, один путь" и считает, что таким образом лидер КНР Си Цзиньпин хочет получить глобальное влияние. Среди стран G7 только Италия входила в программу "Один пояс, один путь", однако страна заявила, что ищет выход из этой программы и вскоре покинет ее.

Ранее портал "Комментарии" сообщали, что спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с поставкой вооружения в Россию из Северной Кореи о которой заявили в Соединенных Штатах.

Также "Комментарии" писали, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто критикует Европейский Союз за помощь Украине. Венгерский политик заявил, что любая альтернативная позиция в ЕС делает Венгрию пророссийской.



