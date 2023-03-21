Во всем "виновные США": Китай ответил на вопрос о поставках оружия России

В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что в Пекине "стремятся к миру", а в войне в Украине "виновны США". Такое заявление сделал спикер китайского министерства иностранных дел Ван Вэньбинь, сообщает Лига.нет .

Спикер МИД Китая Ван Вэньбинь (фото из открытых источников)

Китайский дипломат, отвечая на вопрос, об использовании Россией китайского оружия в войне против Украины, заявил, что в Пекине "стремятся к миру".

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"Именно США, а не Китай, присылают оружие на места сражений в Украине", — ответил дипломат и заявил, что Китай "всегда стоит на стороне мира".

Журналисты привели информацию Белого дома, где подтверждалось, что россияне используют китайские боеприпасы в войне против Украины.

Так что у китайского спикера спросили, действительно ли его страна поставляет их России. Но тот отказался отвечать, зато снова заявил, что именно Америка "раздувает огонь войны", предоставляя оружие ВСУ для защиты от РФ.

"Китай занимает объективную и справедливую позицию в украинском вопросе. Все, что мы сделали, сводится к поддержке переговоров о мире", – добавил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что на фоне углубления сотрудничества России и Китая генсек НАТО обратился с призывом в Пекин. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обратился в Китай с призывом не передавать оружие России. Йенс Столтенберг заявил, что у НАТО пока нет доказательств, что Россия получит оружие от Китая, однако он сообщил, что в альянсе видели признаки того, что этот вопрос между странами мог обсуждаться. Напомним, ранее с подобными призывами к главе КНР Си Цзиньпин обратились другие лидеры западных государств, включая США, Францию, Германию. А президент США Джо Байден даже заявил о необходимости провести встречу с лидером КНР после его насыщенного визита в Россию.