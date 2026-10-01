Война Китая и Тайваня откладывается: что задумал Пекин

Американские чиновники считают маловероятным начало полномасштабной войны между Китаем и Тайванем до 2028 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с оценками Вашингтона.

Китай. Фото: из открытых источников

При этом Пекин продолжает готовить Народно-освободительную армию Китая к возможному силовому сценарию. Ранее председатель КНР Си Цзиньпин поставил перед военными задачу обеспечить готовность к проведению операции против Тайваня к 2027 году. Однако американские чиновники подчеркивают: достижение необходимого уровня военной готовности не означает автоматического решения о начале войны.

Одним из факторов, замедляющих подготовку китайской армии, американские источники называют масштабную антикоррупционную кампанию внутри вооруженных сил. Чистки среди высокопоставленных военных и чиновников могут осложнять реализацию планов по повышению боеспособности армии.

Еще одним важным ориентиром для Пекина могут стать президентские выборы на Тайване в 2028 году. По оценке американских чиновников, Китай может предпочесть дождаться их результатов и посмотреть, какая политическая сила получит власть в Тайбэе.

Особое внимание Вашингтон обращает на перспективу сохранения у власти Демократической прогрессивной партии. Если партия получит четвертый срок, а действующий президент Тайваня Лай Цзин-дэ будет переизбран, напряженность вокруг острова может возрасти.

"Если это произойдет, я думаю, 2028 год будет достаточно напряженным", — заявил один из американских чиновников.

На расчеты Пекина способны повлиять и президентские выборы в США, которые также состоятся в 2028 году. Однако американские чиновники пока не пришли к единому мнению относительно того, насколько серьезное значение этот фактор имеет для китайского руководства.

Одновременно в Вашингтоне считают, что китайские военные внимательно изучают опыт войн последних лет, включая конфликты в Украине и Иране. В случае принятия решения о силовом сценарии Пекин, вероятно, будет стремиться провести операцию максимально быстро, чтобы избежать затяжной войны.

При этом оценки американских чиновников не означают отказа Китая от возможности силового решения тайваньского вопроса. Речь идет лишь о текущей оценке сроков и факторов, способных повлиять на решение Пекина.

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