Війна Китаю та Тайваню відкладається: що задумав Пекін

Американські чиновники вважають малоймовірним початок повномасштабної війни між Китаєм та Тайванем до 2028 року. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела, знайомі з оцінками Вашингтона.

Китай. Фото: з відкритих джерел

При цьому Пекін продовжує готувати Народно-визвольну армію Китаю до можливого силового сценарію. Раніше голова КНР Сі Цзіньпін поставив перед військовими завдання забезпечити готовність до проведення операції проти Тайваню до 2027 року. Однак американські чиновники наголошують: досягнення необхідного рівня військової готовності не означає автоматичного рішення про початок війни.

Одним із факторів, що уповільнюють підготовку китайської армії, американські джерела називають масштабну антикорупційну кампанію всередині збройних сил. Чищення серед високопоставлених військових та чиновників можуть ускладнювати реалізацію планів щодо підвищення боєздатності армії.

Ще одним важливим орієнтиром для Пекіна можуть стати президентські вибори на Тайвані 2028 року. За оцінкою американських чиновників, Китай може віддати перевагу дочекатися їхніх результатів і подивитися, яка політична сила отримає владу в Тайбеї.

Особливу увагу Вашингтон звертає на перспективу збереження при владі Демократичної прогресивної партії. Якщо партія отримає четвертий термін, а чинний президент Тайваню Лай Цзін-де буде переобраний, напруга навколо острова може зрости.

"Якщо це станеться, я думаю, 2028 буде досить напруженим", — заявив один з американських чиновників.

На розрахунки Пекіна можуть вплинути і президентські вибори в США, які також відбудуться у 2028 році. Проте американські чиновники поки що не дійшли єдиної думки щодо того, наскільки серйозне значення цей фактор має для китайського керівництва.

Водночас у Вашингтоні вважають, що китайські військові уважно вивчають досвід війни останніх років, включаючи конфлікти в Україні та Ірані. У разі ухвалення рішення про силовий сценарій Пекін, ймовірно, прагнутиме провести операцію максимально швидко, щоб уникнути затяжної війни.

При цьому оцінки американських чиновників не означають відмову Китаю від можливості силового вирішення тайванського питання. Йдеться лише про поточну оцінку термінів та факторів, здатних вплинути на рішення Пекіна.

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