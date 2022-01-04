Война против загрязнения: как Пекину удалось выполнить государственные стандарты качества воздуха

Столица Китая Пекин впервые выполнил государственные стандарты качества воздуха в прошлом году. Такое заявление сделали чиновники во вторник, 4 января, после совместных усилий по сокращению потребления угля и сокращению выбросов транспорта. Об этом сообщает Reuters.

Загрязненный воздух в Пекине - Reuters

Китай объявил войну загрязнению в 2014 году после того, как ряд опасного смога в Пекине и других местах вызвал широкое возмущение общественности.

Средние показатели мелких опасных частиц в воздухе, известных как PM2,5, достигли 33 микрограмм на кубический метр в Пекине в течение всего 2021 года, что на 13% меньше, чем годом ранее, и соответствует временным стандартам Китая в 35 микрограмм впервые в истории. Об этом заявили чиновники на брифинге во вторник, 4 января.

Средний годовой показатель в 33 микрограмма остается намного выше рекомендованного уровня Всемирной организации здравоохранения в 5 микрограммов.

Юй Цзяньхуа, заместитель руководителя бюро охраны окружающей среды Пекина, назвал усилия города в последнее десятилетие, а также скорость его улучшения "беспрецедентными".

"Все регионы и все департаменты работали вместе и организовали все общество для достижения всестороннего улучшения качества воздуха в Пекине", — сказал чиновник.

Юй Цзяньхуа добавил, что в прошлом году жители Пекина наслаждались чистым небом почти на четыре месяца больше, чем в 2013 году.

В 2016 году средние показатели PM2,5 составляли 71 микрограмм, но часто приближались к 500 микрограмм в течение зимы, когда системы отопления с доминированием угля были включены по всей стране. По мнению чиновников, данные показывают прогресс.

Пекин и окружающая провинция Хэбэй приложили усилия, чтобы перейти на более чистый природный газ, а также посадили огромное количество деревьев по всему региону. Они также наложили жесткие стандарты на топливо для автомобилей и заставили сталелитейные заводы и другие промышленные объекты установить оборудование, направленное на контроль выбросов.

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