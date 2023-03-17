Война в Украине: чего ждать от Си Цзиньпина-миротворца – какой главный интерес Китая

Появилось подтверждение, что лидер Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин 20-22 марта посетит Россию. После чего, скорее всего, проведет онлайн беседу с украинским президентом, пытаясь продвинуть китайские мирные инициативы. Тем временем глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Цинь Ганом, пытаясь нащупать точки соприкосновения. А из США звучат предостережения касательно того, что китайский "мирный план" одобряет оккупацию Россией украинских территорий. О чём говорит активизация КНР в статусе миротворца? Может ли Пекин предложить что-то такое, что устроит и Киев, и Москву? Может ли надавить на Кремль, чтобы тот стал более конструктивен в ракурсе переговоров? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Украине пора уже выстраивать собственную политику с Китаем, быть прагматичными, действовать максимально эффективно

Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда рассуждает так:

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"Я не вижу причин драматизировать визит Си Цзиньпина в Москву. Как не вижу и возможности у КНР и РФ протянуть какую-то договоренность, способную существенно изменить ход российско-украинской войны".

По мнению эксперта, Китай как ядерная держава и постоянный член Совбеза ООН понял, что российско-украинская война может тянуться еще долго. А это мешает экономике КНР. Потому Пекин пытается искать пути разрешения данной ситуации.

"Следует также понимать, что Китай, выстраивающий социализм, не будет действовать совместно с капиталистическим Западным миром, – поясняет Евгений Магда. – Что касается Украины, то если мы хотим выстраивать диалог с Китаем, для этого следует создать определенные предпосылки. Речь не просто о назначении, наконец, украинского посла в Китай (а его там нет уже 25 месяцев!), но и об осуществлении других важных информационных мер. Нам следует выстраивать собственную политику, быть прагматичными, действовать максимально эффективно. Отстаивать национальные интересы, делая тезис о национальном единстве не декларативным, а реалистичным. С чем у нас, к сожалению, на данный момент есть проблемы".

Интерес Китая – чтобы война прекратилась, не было санкционного давления против РФ и Беларусь, где КНР мощно присутствует экономически

Эксперт-международник, сооснователь аналитического центра "Объединенная Украина" Антон Кучухидзе акцентирует, что позиция Украины уже обозначена. И не раз. Мы настаиваем на деоккупации всех своих территорий.

четко дал понять, что у нас есть своя формула мира относительно урегулирования ситуации. И основа там – деоккупация всех украинских территорий, вывод всех российских войск с нашей территории. Исходя из этого, можно рассматривать те или иные предложения. Если Китай предложит то, что будет соответствовать нашим национальным интересам, то диалог – возможен. Но пока, учитывая, как надолго затянулся процесс нащупывания позиций Китаем, очевидно, что там пока еще толком не сформулировали ничего такого, что могло бы усадить стороны за стол переговоров", – считает эксперт. "Президент Владимир Зеленский еще в феврале, когда Китай только выступил со своими первыми мирными инициативами

На самом деле, продолжает он, сейчас не просматривается дипломатического разрешения конфликта.

"Рашисты продолжают с остервенением уничтожать наш народ, проводят откровенный геноцид, намерены и далее оккупировать украинские территории. Несмотря на колоссальные потери живой силы и военной техники в рядах армии РФ, от своих агрессивных планов Кремль не отказался. Поэтому сложно представить, как тут можно искать точки соприкосновения. И логично, – подчеркивает эксперт, – что Украина делает ставку на победу на поле боя. Чтобы с позиции силы говорить с рашистами — как с проигравшими".

Но тут важно понимать и интерес Китая. Ему главное, поясняет Антон Кучухидзе, чтобы война прекратилась, не было санкционного давления против РФ и Беларусь, где КНР мощно присутствует экономически. Чтобы перестало лихорадить глобальную экономику, на которой отражается война, развязанная Россией.

"В каком-то смежном контракте можно попасть под санкции, чего КНР опасается. Против почти 13 тысячи юридических и физических лиц рашистской федерации (в том числе – крупные компании, бизнесмены) введены санкции. Китаю, понятно, такие турбулентности не нравятся. Но и встать всецело на сторону Украины, которую поддерживает Западный мир, он тоже не может. Поэтому идут торги, прощупывание", – рассказывает эксперт.

Он уверен, что украинская дипломатия, высшее руководство верным образом отреагируют на любые инициативы КНР, отстаивая наши национальные интересы.

"Позитив уже в том, что идет разговор о возможных переговорах лидеров Китая и Украины. Это в очередной раз демонстрирует ту большую субъектность, которую приобрел лидер нашей страны, украинские Силы обороны, весь украинский народ. Сегодня с Украиной считаются — нравится это кому-то или нет, – акцентирует Антон Кучухидзе. – Думаю, что обновленные мирные инициативы КНР мы увидим позже. Или не увидим вообще. Разыгрывать заведомо проигрышную карту Пекин не будет. Как не будет и давить на Москву. В принципе, Китаю выгодно ослабление России, от которой он и так последний год получает дешевые ресурсы, рынок которой заваливает своими товарами. Но и мировые рынки ему важны-нужны, а их лихорадит из-за войны. Скорее всего, КНР будет до последнего наблюдать, чем завершится ситуация на поле боя, чтобы более четко в своих мирных предложениях встать на сторону победителя".

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