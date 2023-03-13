Впервые с начала полномасштабной войны: Си Цзиньпин хочет поговорить с Зеленским

Глава КНР Си Цзиньпин планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским, но разговор может состояться только после визита китайского лидера в Москву, который может состояться уже на следующей неделе. Этот разговор может стать первым с начала полномасштабной войны России против Украины. Хоть украинская сторона и неоднократно предлагала такой диалог, официальный Пекин не отвечал согласием. Как передает портал "Комментарии", информацию о возможных китайско-украинских переговорах обнародовал "The Wall Street Journal", со ссылкой на источники.

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

"Прямой разговор с Зеленским, если он состоится, ознаменует собой важный шаг в усилиях Пекина сыграть роль миротворца в Украине, что до сих пор скептически воспринималось в Европе. Это также укрепит авторитет Пекина как мирового посредника после того, как на прошлой неделе он способствовал неожиданному дипломатическому прорыву между Саудовской Аравией и Ираном", – говорится в материале.

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При этом журналисты отмечают, что на очную встречу с Зеленским лидер КНР пока что не готов. Потому, если переговоры и состоятся, то они будут в формате онлайн.

Источники издания рассказали, что после того, как в СМИ начали активно обсуждать "мирный план Китая" Си Цзиньпин хочет лично представить себя, как миротворца и попытаться показать, что он способен остановить войну в Украине.

The Wall Street Journal отмечает, что Си Цзиньпин может не ограничиться посещением столицы России, он может посетить также еще ряд европейских столиц.

Читайте также на портале "Комментарии" — всекитайское собрание народных представителей в третий раз избрало председателем Си Цзиньпина. Это произошло впервые в истории Китайской Народной Республики. Теперь у "товарища Си", который весьма неоднозначно ведет себя в ракурсе российско-украинской войны, сосредоточена в руках абсолютная власть. Чего ожидать от КНР на втором году открытой войны РФ против Украины? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.



