Си Цзиньпин получил всю полноту власти – чего ожидать от КНР на втором году войны РФ против Украины

Всекитайское собрание народных представителей в третий раз избрало председателем Си Цзиньпина. Это произошло впервые в истории Китайской Народной Республики. Теперь у "товарища Си", который весьма неоднозначно ведет себя в ракурсе российско-украинской войны, сосредоточена в руках абсолютная власть. Чего ожидать от КНР на втором году открытой войны РФ против Украины? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Роль Китая в войне РФ против Украины – достаточно серьезная

Политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала акцентирует, что Си Цзиньпин, избранный правителем Китая единогласно, абсолютно контролирует ситуацию в КНР. Вся полнота власти у него. И, так или иначе, он будет больше думать о национальных интересах Китая, учитывая именно в этом ракурсе российско-украинскую войну, прогнозирует эксперт. И примеряя ее на "вопрос Тайваня", который является для Си – знаковым.

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"Как Путин в свое время думал, что станет "великим собирателем земель" и войдет в историю именно в этом статусе, так и Си Цзиньпин, похоже, хочет быть тем руководителем Китая, который сможет вернуть Тайвань. Ранее была политика "одна страна – две системы", суть которой в том, что как бы коммунистический режим КНР и как бы демократическая система Тайваня, остаются единой страной. Но уже видно, что варианта, как с возвратом Гонконга, уже не получится. Слишком разные по взглядам нынешние КНР и Тайвань. И слишком велики связи последнего с Западом в целом и США в частности", – поясняет Виталий Бала.

По его мнению, дипломатическим путем Пекину явно не вернуть Тайвань. Но решится ли КНР на войну, которая точно перерастет в Третью мировую, потому что Штаты не останутся в стороне – вопрос… И ответ во многом может дать то, как и когда закончится российская агрессия против Украины.

Ведь тот товарооборот, который есть у него с США и ЕС – в разы больше, чем с Россией", – отмечает эксперт. "Можно только гадать, как себя поведет КНР в случае поражения России либо затягивания войны с непредсказуемым исходом. При этом на политическом и дипломатическом уровне Пекин явно на стороне Москвы. Экономически также помогает, скупая российские ресурсы (как можно дешевле), стремительно осваивая российский рынок после массового исхода оттуда западных компаний. Что касается военно-технической помощи – тут Китай очень осторожен

Он уверен, что терять западный рынок КНР точно не хочет, равно как подставляться под санкции.

Чего, надеемся, не случится. Потому что экономика – очень важна для официального Пекина. И обрушить ее, начав вооружать Россию (а всё рано или поздно всплывает наружу), КНР точно не хочет. И на данный момент, судя по заявлениям западных политиков, разведок, журналистов, нет повода говорить, что Китай помогает РФ военно-технически". "Тем более, что Си Цзиньпинь за годы своего правления развернул внешнюю политику от изоляции к большей открытости, – подчеркивает Виталий Бала. – Посмотрим, как будет дальше. Но роль Китая в войне РФ против Украины – достаточно серьезная, если он начнет помогать агрессору оружием, боеприпасами, чипами и так далее

КНР продолжит шатать мир чужими руками, активно действовать в Латинской Америке, в Африке

Глава Всеукраинского общественного движения "Сила права", народный депутат Верховной Рады трех созывов (с пятого по седьмой) бывший зампредседателя Совета министров Автономной Республики Крым Андрей Сенченко рассуждает так:

направлены отнюдь не на достижение мира, а на достижение геополитических целей КНР. Эта страна играет в длинную, пытается построить, скажем так, китае-центричное будущее нашей планеты". "Китай продолжает играть в свою игру. Его недавно представленные "мирные инициативы"

По мнению эксперта, то, что Китай активно продвигает тему возвращение в свою орбиту Тайваня – лишь тактические шаги.

"Звучат различного рода намеки Западу – мол, отвернитесь от Тайваня, а мы отвернемся от России, после чего война в Украине закончится достаточно быстро. Но я бы не относился с большим доверием к таким намекам. Хоть Тайвань и важная для КНР цель, но это цель скорее тактического плана, – поясняет Андрей Сенченко. – А стратегически Китай выстраивает антизападную коалицию, в которой РФ отведена роль расшатывания ситуации в Европе, Ирану – на Ближнем Востоке, Северная Корея исполняет ту же роль в Восточной Азии. Плюс – на подтанцовке у китайцев и россиян есть Лукашенко с Беларусью ".

Можно не сомневаться, считает эксперт, что КНР продолжит шатать мир чужими руками, активно действовать в Латинской Америке, в Африке. Всё ради сбора под своим крылом государств, имеющих те или иные обиды на Западный мир. И численно увеличивать антизападную коалицию.

Исходя из вышесказанного, констатирует Андрей Сенченко, Китай точно не будет приближать окончание российской агрессии против Украины.

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