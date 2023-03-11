Си Цзиньпин получил всю полноту власти – чего ожидать от КНР на втором году войны РФ против Украины

Всекитайское собрание народных представителей в третий раз избрало председателем Си Цзиньпина. Это произошло впервые в истории Китайской Народной Республики. Теперь у "товарища Си", который весьма неоднозначно ведет себя в ракурсе российско-украинской войны, сосредоточена в руках абсолютная власть. Чего ожидать от КНР на втором году открытой войны РФ против Украины? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.
Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников
Роль Китая в войне РФ против Украины – достаточно серьезная
Политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала акцентирует, что Си Цзиньпин, избранный правителем Китая единогласно, абсолютно контролирует ситуацию в КНР. Вся полнота власти у него. И, так или иначе, он будет больше думать о национальных интересах Китая, учитывая именно в этом ракурсе российско-украинскую войну, прогнозирует эксперт. И примеряя ее на "вопрос Тайваня", который является для Си – знаковым.
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"Как Путин в свое время думал, что станет "великим собирателем земель" и войдет в историю именно в этом статусе, так и Си Цзиньпин, похоже, хочет быть тем руководителем Китая, который сможет вернуть Тайвань. Ранее была политика "одна страна – две системы", суть которой в том, что как бы коммунистический режим КНР и как бы демократическая система Тайваня, остаются единой страной. Но уже видно, что варианта, как с возвратом Гонконга, уже не получится. Слишком разные по взглядам нынешние КНР и Тайвань. И слишком велики связи последнего с Западом в целом и США в частности", – поясняет Виталий Бала.
По его мнению, дипломатическим путем Пекину явно не вернуть Тайвань. Но решится ли КНР на войну, которая точно перерастет в Третью мировую, потому что Штаты не останутся в стороне – вопрос… И ответ во многом может дать то, как и когда закончится российская агрессия против Украины.
"Можно только гадать, как себя поведет КНР в случае поражения России либо затягивания войны с непредсказуемым исходом. При этом на политическом и дипломатическом уровне Пекин явно на стороне Москвы. Экономически также помогает, скупая российские ресурсы (как можно дешевле), стремительно осваивая российский рынок после массового исхода оттуда западных компаний. Что касается военно-технической помощи – тут Китай очень осторожен
. Ведь тот товарооборот, который есть у него с США и ЕС – в разы больше, чем с Россией", – отмечает эксперт.
Он уверен, что терять западный рынок КНР точно не хочет, равно как подставляться под санкции.
"Тем более, что Си Цзиньпинь за годы своего правления развернул внешнюю политику от изоляции к большей открытости, – подчеркивает Виталий Бала. – Посмотрим, как будет дальше. Но роль Китая в войне РФ против Украины – достаточно серьезная, если он начнет помогать агрессору оружием, боеприпасами, чипами и так далее
. Чего, надеемся, не случится. Потому что экономика – очень важна для официального Пекина. И обрушить ее, начав вооружать Россию (а всё рано или поздно всплывает наружу), КНР точно не хочет. И на данный момент, судя по заявлениям западных политиков, разведок, журналистов, нет повода говорить, что Китай помогает РФ военно-технически".
КНР продолжит шатать мир чужими руками, активно действовать в Латинской Америке, в Африке
Глава Всеукраинского общественного движения "Сила права", народный депутат Верховной Рады трех созывов (с пятого по седьмой) бывший зампредседателя Совета министров Автономной Республики Крым Андрей Сенченко рассуждает так:
"Китай продолжает играть в свою игру. Его недавно представленные "мирные инициативы" направлены отнюдь не на достижение мира, а на достижение геополитических целей КНР. Эта страна играет в длинную, пытается построить, скажем так, китае-центричное будущее нашей планеты".
По мнению эксперта, то, что Китай активно продвигает тему возвращение в свою орбиту Тайваня – лишь тактические шаги.
"Звучат различного рода намеки Западу – мол, отвернитесь от Тайваня, а мы отвернемся от России, после чего война в Украине закончится достаточно быстро. Но я бы не относился с большим доверием к таким намекам. Хоть Тайвань и важная для КНР цель, но это цель скорее тактического плана, – поясняет Андрей Сенченко. – А стратегически Китай выстраивает антизападную коалицию, в которой РФ отведена роль расшатывания ситуации в Европе, Ирану – на Ближнем Востоке, Северная Корея исполняет ту же роль в Восточной Азии. Плюс – на подтанцовке у китайцев и россиян есть Лукашенко с Беларусью
".
Можно не сомневаться, считает эксперт, что КНР продолжит шатать мир чужими руками, активно действовать в Латинской Америке, в Африке. Всё ради сбора под своим крылом государств, имеющих те или иные обиды на Западный мир. И численно увеличивать антизападную коалицию.
Исходя из вышесказанного, констатирует Андрей Сенченко, Китай точно не будет приближать окончание российской агрессии против Украины.
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