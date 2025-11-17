Впервые в истории: какие рекомендации начали получать граждане Тайваня, готовясь к войне с КНР

Тайвань начинает распространение миллионов экземпляров обновленного пособия по гражданской защите среди всех домохозяйств на острове. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

Армия Тайваня. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что это беспрецедентная инициатива призвана подготовить население к возможным чрезвычайным ситуациям, включая потенциальную атаку Китая.

Руководство, представленное в сентябре, впервые содержит инструкции на случай встречи с вражескими военными и отмечает, что любые заявления о капитуляции Тайваня следует считать фейком. В нем также даны советы по поиску бомбоубежищ и подготовке аварийных комплектов.

"Этот буклет демонстрирует нашу решимость защищать себя. Мы хотим, чтобы все понимали: любые агрессивные действия со стороны Китая будут иметь огромную цену, ведь тайваньцы готовы защищать друг друга", – заявил заместитель генерального секретаря Совета национальной безопасности Тайваня Лин Фей-фан.

Распространение пособий стартует на этой неделе и охватит более 9,8 млн почтовых ящиков. Вскоре также будут изданы экземпляры на английском и других языках. После этого правительство планирует проводить кампании по подготовке персональных аварийных комплектов для населения.

Китай считает Тайвань своей территорией и не исключает применения силы для контроля над островом. Правительство Тайваня отрицает эти претензии, подчеркивая, что только тайваньцы могут определять свое будущее.

Руководство описывает возможные сценарии угроз, от саботажа подводных кабелей и кибератак до проверок тайваньских судов "враждебным государством" и полномасштабного вторжения. Тайвань уже сталкивается с гибридной войной со стороны Китая, включая кибератаки, дезинформацию и военные провокации вблизи острова.

Читайте также на портале "Комментарии" — официальный Пекин не исключает применения силы против Тайваня, при этом Пекин готов к "мирному воссоединению" по модели "одна страна, две системы". Об этом заявил представитель Управления по делам Тайваня Китая Пэн Цинъэнь.