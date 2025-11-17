Вперше в історії: які рекомендації почали отримувати громадяни Тайваню, готуючись до війни з КНР

Тайвань починає розповсюдження мільйонів екземплярів оновленої допомоги з цивільного захисту серед усіх домогосподарств на острові. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє "Reuters".

Армія Тайваню. Фото: з відкритих джерел

У матеріалі йдеться про те, що ця безпрецедентна ініціатива покликана підготувати населення до можливих надзвичайних ситуацій, включаючи потенційну атаку Китаю.

Керівництво, подане у вересні, вперше містить інструкції на випадок зустрічі з ворожими військовими і зазначає, що будь-які заяви про капітуляцію Тайваню слід вважати фейком. У ньому також дано поради щодо пошуку бомбосховищ та підготовки аварійних комплектів.

"Цей буклет демонструє нашу рішучість захищати себе. Ми хочемо, щоб усі розуміли: будь-які агресивні дії з боку Китаю матимуть величезну ціну, адже тайванці готові захищати один одного", – заявив заступник генерального секретаря Ради національної безпеки Тайваню Лін Фей-фан.

Поширення допомоги стартує цього тижня і охопить понад 9,8 млн. поштових скриньок. Незабаром також будуть видані екземпляри англійською та іншими мовами. Після цього уряд планує проводити кампанії щодо підготовки персональних аварійних комплектів для населення.

Китай вважає Тайвань своєю територією та не виключає застосування сили для контролю над островом. Уряд Тайваню заперечує ці претензії, наголошуючи, що лише тайванці можуть визначати своє майбутнє.

Керівництво описує можливі сценарії загроз, від саботажу підводних кабелів та кібератак до перевірок тайванських судів "ворожою державою" та повномасштабного вторгнення. Тайвань вже стикається з гібридною війною з боку Китаю, включаючи кібератаки, дезінформацію та військові провокації поблизу острова.

