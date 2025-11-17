logo_ukra

BTC/USD

95583

ETH/USD

3194.43

USD/UAH

42.04

EUR/UAH

48.98

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Китай Вперше в історії: які рекомендації почали отримувати громадяни Тайваню, готуючись до війни з КНР
commentss НОВИНИ Всі новини

Вперше в історії: які рекомендації почали отримувати громадяни Тайваню, готуючись до війни з КНР

Тайвань поширює керівництво з безпеки через загрозу Китаю

17 листопада 2025, 11:36
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Тайвань починає розповсюдження мільйонів екземплярів оновленої допомоги з цивільного захисту серед усіх домогосподарств на острові. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє "Reuters".

Вперше в історії: які рекомендації почали отримувати громадяни Тайваню, готуючись до війни з КНР

Армія Тайваню. Фото: з відкритих джерел

У матеріалі йдеться про те, що ця безпрецедентна ініціатива покликана підготувати населення до можливих надзвичайних ситуацій, включаючи потенційну атаку Китаю.

Керівництво, подане у вересні, вперше містить інструкції на випадок зустрічі з ворожими військовими і зазначає, що будь-які заяви про капітуляцію Тайваню слід вважати фейком. У ньому також дано поради щодо пошуку бомбосховищ та підготовки аварійних комплектів.

"Цей буклет демонструє нашу рішучість захищати себе. Ми хочемо, щоб усі розуміли: будь-які агресивні дії з боку Китаю матимуть величезну ціну, адже тайванці готові захищати один одного", – заявив заступник генерального секретаря Ради національної безпеки Тайваню Лін Фей-фан.

Поширення допомоги стартує цього тижня і охопить понад 9,8 млн. поштових скриньок. Незабаром також будуть видані екземпляри англійською та іншими мовами. Після цього уряд планує проводити кампанії щодо підготовки персональних аварійних комплектів для населення.

Китай вважає Тайвань своєю територією та не виключає застосування сили для контролю над островом. Уряд Тайваню заперечує ці претензії, наголошуючи, що лише тайванці можуть визначати своє майбутнє.

Керівництво описує можливі сценарії загроз, від саботажу підводних кабелів та кібератак до перевірок тайванських судів "ворожою державою" та повномасштабного вторгнення. Тайвань вже стикається з гібридною війною з боку Китаю, включаючи кібератаки, дезінформацію та військові провокації поблизу острова.

Читайте також на порталі "Коментарі" — офіційний Пекін не відкидає застосування сили проти Тайваню, при цьому Пекін готовий до "мирного возз'єднання" за моделлю "одна країна, дві системи". Про це заявив представник Управління у справах Тайваню Китаю Пен Цін'ень.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.reuters.com/business/media-telecom/first-taiwan-distribute-security-handbook-all-households-china-threat-rises-2025-11-17/
Теги:

Новини

Всі новини