Впервые в истории: остался Си Цзиньпин главной Китая после голосования Всекитайского собрания

Впервые в истории депутаты Всекитайского собрания народных представителей в третий раз избрали председателем Китая Си Цзиньпина. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет "Xinhua".

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, теперь Си Цзиньпин стал первым в истории страны руководителем, которого переизбрали на третий срок. Си Цзиньпин также вновь занял пост главы Центрального военного совета.

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В голосовании приняли участие 2952 человека, решение о его кандидатуре было принято единогласно. Также в ходе заседания первый вице-премьер Госсовета Хань Чжэн избран заместителем председателя Китая.

Сообщается, что незадолго до голосования за Си Цзиньпина депутаты также одобрили план реформы аппарата Госсовета Китая. Окончательный план реформы до сих пор не опубликован. Известно, что он усилит централизированное руководство Коммунистической партии Китая и призван повысить эффективность госаппарата.

Си Цзиньпин стал генеральным секретарем ЦК Компартии Китая в 2012 году, председателем Китая он был избран в 2013 и 2018 годах.

Ранее стало известно, что лидер Китая Си Цзиньпин следит за войной России против Украины на фоне своих планов по Тайваню. Он является наиболее пристальным наблюдателем.

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