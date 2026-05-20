Встреча Путина и Си Цзиньпина в Китае: первые заявления лидеров

Российский диктатор Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин на переговорах в Пекине 20 мая обсудили стратегическое партнерство, многополярный мир, дружбу и сотрудничество, а также мировой порядок, в том числе войну в Украине. Собрали первые заявления обоих лидеров.

Приветствуя российского диктатора, Си Цзиньпин назвал Путина "давним другом" и заявил, что дружба между народами Китая и России "глубоко укоренилась". По его словам, сотрудничество двух государств обеспечивает миру "стабильность и предсказуемость" в период международной турбулентности.

"Стремление к миру и развитию – это воля народов России и Китая на фоне повсеместной гегемонии и нестабильности. Китай и Россия должны способствовать построению более справедливой системы глобального управления", — сказал Си.

Путин в ответ также обратился к китайскому лидеру как к "дорогому другу" и подчеркнул, что отношения между странами достигли "беспрецедентно высокого уровня". Кремль и Пекин в очередной раз заявили о поддержке многополярного мира и о необходимости реформирования глобальной системы управления.

"Не виделись день, а будто прошло три осени", — процитировал Путин китайскую поговорку.

Одной из главных тем переговоров обоих лидеров стало продление Договора о дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем. Си Цзиньпин заявил, что мир рискует вернуться к "закону джунглей", а потому стратегическое партнерство Москвы и Пекина становится особенно важным.

Путин и Си обсудили координацию в рамках ООН, БРИКС, G20 и Шанхайской организации сотрудничества. Путин заявил, что сотрудничество между странами особенно востребовано в условиях современного международного кризиса. Во время встречи лидеры затронули и международную безопасность, включая войну в Украине и ситуацию вокруг Ирана. В конце переговоров Путин пригласил Си Цзиньпина посетить Россию в 2027 году.

Встреча Путина и Си Цзиньпина состоялась менее чем через неделю после визита в Китай президента США Дональда Трампа и стала очередным сигналом сближения Москвы и Пекина.

