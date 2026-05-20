Зустріч Путіна та Сі Цзіньпіна у Китаї: перші заяви лідерів

Російський диктатор Володимир Путін та лідер Китаю Сі Цзіньпін під час переговорів у Пекіні 20 травня обговорили стратегічне партнерство, багатополярний світ, дружбу і співпрацю, а також світовий порядок, зокрема війну в Україні. Зібрали перші заяви обох лідерів.

Володимир Путін та Сі Цзіньпін. Фото: РИА Новости

Вітаючи російського диктатора, Сі Цзіньпін назвав Путіна "давнім другом" і заявив, що дружба між народами Китаю та Росії "глибоко вкорінилася". За його словами, співпраця двох держав забезпечує світові "стабільність і передбачуваність" у період міжнародної турбулентності.

"Прагнення до миру та розвитку – це воля народів Росії та Китаю на тлі повсюдної гегемонії та нестабільності. Китай і Росія повинні сприяти побудові справедливішої системи глобального управління", — сказав Сі.

Путін у відповідь також звернувся до китайського лідера як до "дорогого друга" та наголосив, що відносини між країнами досягли "безпрецедентно високого рівня". Кремль і Пекін вкотре заявили про підтримку багатополярного світу та необхідність реформування глобальної системи управління.

"Не бачилися день, а ніби минуло три осені", — процитував Путін китайську приказку.

Однією з головних тем переговорів обох лідерів стало продовження Договору про дружбу та співпрацю між Росією і Китаєм. Сі Цзіньпін заявив, що світ ризикує повернутися до "закону джунглів", а тому стратегічне партнерство Москви й Пекіна стає особливо важливим.

Путін та Сі також обговорили координацію в рамках ООН, БРІКС, G20 та Шанхайської організації співробітництва. Путін заявив, що співпраця між країнами особливо затребувана в умовах сучасної міжнародної кризи. Під час зустрічі лідери торкнулися і міжнародної безпеки, включно з війною в Україні та ситуацією навколо Ірану. Наприкінці переговорів Путін запросив Сі Цзіньпіна відвідати Росію у 2027 році.

Зустріч Путіна та Сі Цзіньпіна відбулася менш ніж через тиждень після візиту до Китаю президента США Дональда Трампа і стала черговим сигналом зближення Москви та Пекіна.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Китай відреагував на статтю про слова Сі Цзінпіня, що Путін може "пошкодувати" про війну.

Також "Коментарі" писали, що Володимир Путін відкрив скриньку Пандори та порушив непорушне до цього часу табу.