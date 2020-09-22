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Главная Новости Мир Китай "Я вам не Зеленский": китайского бизнесмена приговорили к суровому наказанию за оскорбление лидера КНР
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"Я вам не Зеленский": китайского бизнесмена приговорили к суровому наказанию за оскорбление лидера КНР

Бывший политик Жен Чжицян дорого поплатился за то, что назвал Си Цзипьиня клоуном

сегодня, 19:33
Автор:

Екатерина Белоброва

Китайского миллиардера Женя Чжицяна приговорили к 18 годам заключения по делу о коррупции, хотя соратники бизнесмена называют причину, которая этому посодействовала: ранее Чжицян называл лидера КНР Си Цзиньпина клоуном и критиковал действия Пекина по борьбе с эпидемией коронавируса. Приговор для Чжицяна опубликован на сайте суда.

"Я вам не Зеленский": китайского бизнесмена приговорили к суровому наказанию за оскорбление лидера КНР

Суд признал Чжицян виновным в хищении государственных средств, взяточничестве и злоупотреблении властью. Так, утверждает обвинение, он нанес госкомпании, которую ранее возглавлял, ущерб в общем размере 17,2 миллиона долларов.

Миллиардера признали виновным, приговорили к 18 годам лишения свободы и штрафу в размере 620 000 долларов США. В решении суда утверждается, что Чжицян "добровольно признался в совершенных преступлениях" и "потребовал принять решение суда по возвращении всех его незаконных достижений".

Ранее бизнесмен состоял в руководстве Коммунистической партии Китая и в последние месяцы не раз критиковал давление на инакомыслие и свободу слова внутри страны.

"Я увидел не императора, стоявшего в своем "новом облачении", а клоуна, который снял свою одежду, но продолжил настаивать, что он и дальше император", - написал в эссе Чжицян, в котором подразумевал лидера Китая Си Цзиньпина, хотя его имя не упоминалось напрямую.

Тем не менее уже через несколько дней миллиардер пропал из общественного пространства, а все его родственники были задержаны полицией.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Китае открылся самый длинный мост из стекла.


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