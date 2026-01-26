logo

Главная Новости Мир Китай Ядерный скандал в Пекине: союзника Си Цзиньпина заподозрили в работе на США
commentss НОВОСТИ Все новости

Ядерный скандал в Пекине: союзника Си Цзиньпина заподозрили в работе на США

Китайского генерала обвиняют в утечке секретных данных о ядерном оружии и масштабной коррупции в армии

26 января 2026, 07:41
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В Китае разгорается один из самых громких военных скандалов последних лет. Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённые источники, высокопоставленного генерала Чжана Юся подозревают в передаче США ключевой информации о ядерном оружии КНР. Речь идёт о человеке, которого ранее считали одним из самых близких и надёжных военных союзников председателя КНР Си Цзиньпина.

Ядерный скандал в Пекине: союзника Си Цзиньпина заподозрили в работе на США

Китай. Фото: из открытых источников

По данным издания, обвинения были озвучены на закрытом брифинге для высшего военного руководства Китая, который состоялся незадолго до официального заявления Министерства национальной обороны КНР о расследовании в отношении Чжана. В публичном сообщении власти ограничились формулировкой о "серьёзных нарушениях партийной дисциплины и государственных законов", не раскрывая деталей.

Источники WSJ утверждают, что следствие подозревает генерала в создании политических групп влияния внутри армии, злоупотреблении властью в Центральной военной комиссии и масштабной коррупции в сфере оборонных закупок. По версии следствия, Чжан получал крупные взятки за продвижение по службе и назначения на ключевые посты, в том числе за содействие карьерному росту бывшего министра обороны Ли Шанфу.

Самым резонансным обвинением стала возможная передача США технических данных о китайском ядерном арсенале. Часть доказательств, по данным источников, поступила от бывшего главы China National Nuclear Corp. Гу Цзюня, расследование в отношении которого было объявлено ранее и связано с нарушениями в ядерном секторе.

Издание отмечает, что с 2023 года в Китае продолжается масштабная чистка в военном и оборонном руководстве. За последние два с половиной года под расследование или отстранение попали более 50 высокопоставленных офицеров и руководителей оборонной промышленности, что указывает на углубляющийся кризис доверия внутри китайской военной элиты.

Читайте также на портале "Комментарии" — Трамп свирепствует из-за разворота Канады к Китаю: чем грозит Оттаве.




Источник: https://www.wsj.com/world/china/chinas-top-general-accused-of-giving-nuclear-secrets-to-u-s-b8f59dae?mod=hp_lead_pos1
