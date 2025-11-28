Российская экономика сталкивается с растущим давлением со стороны стран-партнеров, которые активно занимают свободные ниши, образовавшиеся из-за инвестиционной паузы. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщила пресс-служба Службы внешней разведки Украины.

Китай и РФ. Фото: из открытых источников

По данным СВР, высокая ключевая ставка, слабая монетарная политика и сокращение бюджетных расходов фактически блокируют развитие отечественных производителей. Формально инвестиции в основной капитал выглядят стабильными, однако это лишь отражение прошлых вложений: реальное падение, по оценкам разведки, достигает 1,5 %. Одновременно экспортные доходы снизились на 20 %, а усиление налогового давления — прежде всего НДС – еще больше ограничивает бизнес.

Промышленники называют ключевыми препятствиями дорогие кредиты и медленное снижение ставки. В результате российский рынок стремительно открывается для китайских компаний, которые без значительных инвестиций получают контроль над сегментами, где позиции российских производителей ослабли.

Особенно заметно это в сфере тяжелых грузовиков. За январь–октябрь 2025 года продажи техники массой свыше 14 тонн упали на 54 %, а рынок магистральных тягачей сократился на 71 %. Всего зарегистрировано 37,9 тысячи тяжелых машин — на 57 % меньше, чем годом ранее.

Несмотря на формальное лидерство "КАМАЗа" с долей 29,5 %, китайские бренды Sitrak (16,3 %), Shacman (10,8 %) и FAW (9 %) активно вытесняют его. Давление усиливает и белорусский МАЗ, контролирующий 7,2 % рынка.

По оценке СВР, российские производители рискуют окончательно утратить ключевые сегменты, а вернуть позиции на фоне агрессивной экспансии "дружественных" конкурентов будет практически невозможно.

Читайте также на портале "Комментарии" — Москва идет на беспрецедентный шаг, чтобы удержать рубли: разведка раскрыла детали.



