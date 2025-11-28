logo_ukra

Залежність РФ від Китаю зросла ще більше: розвідка розкрила деталі
Залежність РФ від Китаю зросла ще більше: розвідка розкрила деталі

За інформацією розвідки, китайські компанії витісняють російських виробників із ключових ринків.

28 листопада 2025, 14:13
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Російська економіка стикається з зростанням тиску з боку країн-партнерів, які активно займають вільні ніші, що утворилися через інвестиційну паузу. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомила прес-служба Служби зовнішньої розвідки України.

Залежність РФ від Китаю зросла ще більше: розвідка розкрила деталі

Китай та РФ. Фото: із відкритих джерел

За даними СЗР, висока ключова ставка, слабка монетарна політика та скорочення бюджетних видатків фактично блокують розвиток вітчизняних виробників. Формально інвестиції в основний капітал виглядають стабільними, проте це лише відображення минулих вкладень: реальне падіння, за оцінками розвідки, сягає 1,5%. Одночасно експортні доходи знизилися на 20%, а посилення податкового тиску — насамперед ПДВ ще більше обмежує бізнес.

Промисловці називають ключовими перешкодами дорогі кредити та повільне зниження ставки. У результаті російський ринок стрімко відкривається для китайських компаній, які без значних інвестицій одержують контроль над сегментами, де позиції російських виробників ослабли.

Особливо це помітно у сфері важких вантажівок. За січень–жовтень 2025 року продаж техніки масою понад 14 тонн впав на 54 %, а ринок магістральних тягачів скоротився на 71 %. Усього зареєстровано 37,9 тисяч важких машин — на 57 % менше, ніж роком раніше.

Незважаючи на формальне лідерство "КАМАЗа" з часткою 29,5%, китайські бренди Sitrak (16,3%), Shacman (10,8%) та FAW (9%) активно витісняють його. Тиск посилює і білоруський МАЗ, який контролює 7,2% ринку.

За оцінкою СЗР, російські виробники ризикують остаточно втратити ключові сегменти, а повернути позиції на тлі агресивної експансії "дружніх" конкурентів практично неможливо.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Москва йде на безпрецедентний крок, щоб утримати рублі: розвідка розкрила деталі.




Джерело: https://szru.gov.ua/news-media/news/rosiiskyi-biznes-vidstupaie-kytaiski-kompanii-bez-zusyl-zakhoplyuyut-klyuchovi-rynky
