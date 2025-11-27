Москва идет на беспрецедентный шаг, чтобы удержать рубли: разведка раскрыла детали

Страна-агрессор вынуждена массово распродавать золотые резервы, чтобы латать бюджет и поддерживать рубль, что свидетельствует о быстром истощении ее стратегических запасов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Службы внешней разведки Украины.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, что Центральный банк РФ, который ранее систематически накапливал золотые резервы, теперь начал продавать драгоценный металл банкам, госкомпаниям и инвестиционным структурам.

Разведчики подчеркивают, фактически это сигнализирует о том, что экономическое давление, под которым оказалась Россия из-за санкций и изоляции, настолько сильное, что Россия впервые за много лет начав "проедать" стратегические запасы.

Отмечается, что до 2025 года ЦБ РФ не реализовывал золото коммерческим участникам, получая его преимущественно от министерства финансов. Однако резкое сокращение ликвидности заставляет регулятора менять подход. Одновременно стремительно тает и Фонд национального благосостояния: с 113,5 млрд долларов в 2022 году до лишь 51,6 млрд долларов в 2025-м. Запасы золота в фонде за этот период уменьшились на 57% — с 405,7 т до 173,1 т.

По прогнозам, в 2025 году Россия может продать до 30 млрд долларов в золоте (около 230 тонн), а в 2026-м — еще не менее 15 млрд долларов (115 тонн).

Такая масштабная монетизация драгоценного металла фактически превращает его в ресурс для латания бюджетных дыр, поддержки корпоративной ликвидности и удержания рубля от обвала.

В то же время эксперты предупреждают, что такая стратегия создает серьезные долгосрочные риски, так как золото – это один из последних высоколиквидных активов, на которые Москва еще имеет полный контроль. Распродажа золота делает государственные финансы очень уязвимыми. Истощение резервов может существенно уменьшить возможности для будущих валютных интервенций и финансовой стабилизации.

