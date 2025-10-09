logo

BTC/USD

122516

ETH/USD

4358.39

USD/UAH

41.51

EUR/UAH

48.21

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Китай Женщина наступила на бутылку с кислотой: ее прогулка закончилась трагедией
commentss НОВОСТИ Все новости

Женщина наступила на бутылку с кислотой: ее прогулка закончилась трагедией

В Китае женщина скончалась после контакта с бутылкой плавиковой кислоты.

9 октября 2025, 16:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

В китайском городе Ханчжоу обычная прогулка 52-летней женщины обернулась роковой трагедией. Она случайно наступила на заброшенную бутылку, содержащую чрезвычайно опасную флуоридную (плавиковую) кислоту (HF). Это сильное коррозионное вещество, используемое в промышленности. Через несколько дней после инцидента женщина скончалась в больнице.

Женщина наступила на бутылку с кислотой: ее прогулка закончилась трагедией

Женщина умерла после наступления на бутылку с кислотой. Фото из открытых источников

Инцидент с женщиной произошел 9 сентября в парковой зоне Ханчжоу. По данным местной полиции, женщина во время прогулки наткнулась на пластиковую бутылку, лежавшую в траве. Под давлением ноги она треснула, и агрессивная жидкость попала на кожу потерпевшей.

Опасная плавиковая кислота мгновенно проникает через ткани и привела к химическим ожогам, отекам и разрушениям тканей тела. Медики боролись за жизнь женщины пять дней, но из-за отказа органов она скончалась.

После инцидента полиция оцепила территорию и провела обыски. Правоохранители обнаружили еще две бутылки с той же плавиковой кислотой, которые могли представлять опасность для других людей.

Впоследствии следствие установило, что химикаты принадлежали мужчине по имени Ай, который когда-то работал уборщиком и использовал кислоту для очистки бетонных поверхностей. Он оставил контейнеры на месте в 2015 году, после чего переехал из района. В настоящее время мужчина арестован и ему грозит до семи лет лишения свободы за небрежное обращение с опасными отходами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Китае женщина проглотила восемь живых лягушек, чтобы вылечить боль в спине, но попала в больницу.

Также "Комментарии" писали о трагическом случае в Бразилии, где обрушились мост, а в реку вылилась серная кислота.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ndtv.com/world-news/chinese-woman-dies-from-organ-failure-after-stepping-on-acid-nicknamed-bone-dissolving-water-9337882
Теги:

Новости

Все новости