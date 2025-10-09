Женщина наступила на бутылку с кислотой: ее прогулка закончилась трагедией

В китайском городе Ханчжоу обычная прогулка 52-летней женщины обернулась роковой трагедией. Она случайно наступила на заброшенную бутылку, содержащую чрезвычайно опасную флуоридную (плавиковую) кислоту (HF). Это сильное коррозионное вещество, используемое в промышленности. Через несколько дней после инцидента женщина скончалась в больнице.

Женщина умерла после наступления на бутылку с кислотой. Фото из открытых источников

Инцидент с женщиной произошел 9 сентября в парковой зоне Ханчжоу. По данным местной полиции, женщина во время прогулки наткнулась на пластиковую бутылку, лежавшую в траве. Под давлением ноги она треснула, и агрессивная жидкость попала на кожу потерпевшей.

Опасная плавиковая кислота мгновенно проникает через ткани и привела к химическим ожогам, отекам и разрушениям тканей тела. Медики боролись за жизнь женщины пять дней, но из-за отказа органов она скончалась.

После инцидента полиция оцепила территорию и провела обыски. Правоохранители обнаружили еще две бутылки с той же плавиковой кислотой, которые могли представлять опасность для других людей.

Впоследствии следствие установило, что химикаты принадлежали мужчине по имени Ай, который когда-то работал уборщиком и использовал кислоту для очистки бетонных поверхностей. Он оставил контейнеры на месте в 2015 году, после чего переехал из района. В настоящее время мужчина арестован и ему грозит до семи лет лишения свободы за небрежное обращение с опасными отходами.

