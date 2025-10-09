logo_ukra

BTC/USD

122516

ETH/USD

4358.39

USD/UAH

41.51

EUR/UAH

48.21

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Китай Жінка наступила на пляшку з кислотою: її прогулянка закінчилася трагедією
commentss НОВИНИ Всі новини

Жінка наступила на пляшку з кислотою: її прогулянка закінчилася трагедією

У Китаї жінка померла після контакту з пляшкою плавикової кислоти.

9 жовтня 2025, 16:45
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

У китайському місті Ханчжоу звичайна прогулянка 52-річної жінки обернулася фатальною трагедією. Вона випадково наступила на покинуту пляшку, яка містила надзвичайно небезпечну флуоридну (плавикову) кислоту (HF). Це сильна корозійна речовина, що використовується в промисловості. Через кілька днів після інциденту жінка померла в лікарні.

Жінка наступила на пляшку з кислотою: її прогулянка закінчилася трагедією

Жінка померла після того, як наступила на пляшку з кислотою. Фото з відкритих джерел

Інцидент з жінкою стався 9 вересня у парковій зоні міста Ханчжоу. За даними місцевої поліції, жінка під час прогулянки натрапила на пластикову пляшку, яка лежала в траві. Під тиском ноги вона тріснула, і агресивна рідина потрапила на шкіру потерпілої.

Небезпечна плавикова кислота миттєво проникає крізь тканини та спричинила хімічні опіки, набряки та руйнування тканин тіла. Медики боролися за життя жінки п’ять днів, але через відмову органів вона померла.

Після інциденту поліція оточила територію та провела обшуки. Правоохоронці виявили ще дві пляшки з тією ж плавиковою кислотою, які могли становити небезпеку для інших людей.

Згодом слідство встановило, що хімікати належали чоловіку на ім’я Ай, який колись працював прибиральником і використовував кислоту для очищення бетонних поверхонь. Він залишив контейнери на місці ще у 2015 році, після чого переїхав з району. Нині чоловіка заарештовано і йому загрожує до семи років позбавлення волі за недбале поводження з небезпечними відходами.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Китаї жінка проковтнула вісім живих жаб, щоб вилікувати біль у спині, але потрапила до лікарні.

Також "Коментарі" писали про трагічний випадок у Бразилії, де обвалися міст, а у річку вилилась сірчана кислота.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.ndtv.com/world-news/chinese-woman-dies-from-organ-failure-after-stepping-on-acid-nicknamed-bone-dissolving-water-9337882
Теги:

Новини

Всі новини