Жінка наступила на пляшку з кислотою: її прогулянка закінчилася трагедією

У китайському місті Ханчжоу звичайна прогулянка 52-річної жінки обернулася фатальною трагедією. Вона випадково наступила на покинуту пляшку, яка містила надзвичайно небезпечну флуоридну (плавикову) кислоту (HF). Це сильна корозійна речовина, що використовується в промисловості. Через кілька днів після інциденту жінка померла в лікарні.

Жінка померла після того, як наступила на пляшку з кислотою. Фото з відкритих джерел

Інцидент з жінкою стався 9 вересня у парковій зоні міста Ханчжоу. За даними місцевої поліції, жінка під час прогулянки натрапила на пластикову пляшку, яка лежала в траві. Під тиском ноги вона тріснула, і агресивна рідина потрапила на шкіру потерпілої.

Небезпечна плавикова кислота миттєво проникає крізь тканини та спричинила хімічні опіки, набряки та руйнування тканин тіла. Медики боролися за життя жінки п’ять днів, але через відмову органів вона померла.

Після інциденту поліція оточила територію та провела обшуки. Правоохоронці виявили ще дві пляшки з тією ж плавиковою кислотою, які могли становити небезпеку для інших людей.

Згодом слідство встановило, що хімікати належали чоловіку на ім’я Ай, який колись працював прибиральником і використовував кислоту для очищення бетонних поверхонь. Він залишив контейнери на місці ще у 2015 році, після чого переїхав з району. Нині чоловіка заарештовано і йому загрожує до семи років позбавлення волі за недбале поводження з небезпечними відходами.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Китаї жінка проковтнула вісім живих жаб, щоб вилікувати біль у спині, але потрапила до лікарні.

Також "Коментарі" писали про трагічний випадок у Бразилії, де обвалися міст, а у річку вилилась сірчана кислота.