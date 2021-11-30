Зимние Олимпийские игры: планируется ли проведение, учитывая вызов нового штамма

Как заявил представитель министерства иностранных дел Чжао Лицзянь на регулярном ежедневном брифинге во вторник, 30 ноября, Китай рассчитывает провести Зимние Олимпийские игры 2022 года "плавно" и по графику, несмотря на проблемы, связанные с появлением нового варианта коронавируса Omicron. Об этом сообщает Reuters.

Люди проходят мимо штаб-квартиры Пекинского оргкомитета зимних Олимпийских и Паралимпийских игр - Reuters

"Я считаю, что это, безусловно, создаст определенный вызов нашим усилиям по предотвращению и контролю вируса, но поскольку у Китая есть опыт предотвращения и контроля коронавируса, я полностью верю, что Китай сможет провести Зимние Олимпийские игры, как запланировано, без проблем и успешно". , – сказал Чжао.

Пекин планирует провести Игры с 4 по 20 февраля без иностранных зрителей, со всеми спортсменами и связанным персоналом, которые будут в "замкнутом цикле" и будут подлежать ежедневному тестированию на COVID-19, чтобы предотвратить распространение вируса и не подвергать других участников соревнований опасности .

Согласно своей политике "нулевого COVID-19", Китай принял самые строгие меры по профилактике COVID-19 в мире.

Как сообщали ранее "Комментарии", премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не исключает возможности дипломатического бойкота зимних Олимпийских игр, которые должен принимать Пекин. Основная причина, которая может повлечь за собой бойкот является систематическое нарушение китайскими властями прав уйгурских мусульман. Права и свободы этих людей постоянно нарушаются. Вашингтон уже сообщил, что также готов объявить бойкот. В таком случае ни президент Байден, ни какой-либо другой представитель власти США не будут присутствовать на соревнованиях.





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