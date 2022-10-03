Активисты из Чехии собрали деньги на "подарок для Путина" - это танк для ВСУ

Чешское волонтерское сообщество организовало акцию "Подарок для Путина" и 3 октября сообщило, что им удалось выполнить свою цель, а именно собрать деньги на современный танк Т-72 для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщают организаторы акции Dárek pro Putina на своей официальной странице в Twitter .

В Чехии собрали деньги на подарок для Путина. Фото с открытых источников

Чешские активисты утверждают, что на отдельных участках украинско-российского фронта используется такое же количество боеприпасов и военной техники, как в период Второй мировой войны.

Потому организаторы решили собирать деньги на танк Т-72, а также боеприпасы для него, которые согласовали с украинскими воинами. Всего за один месяц сборов чешским волонтерам удалось привлечь 11 тысяч человек, предоставивших пожертвования на общую сумму в 1,3 млн долларов.

Сам передавший чехи является осовремененной версией танка Т-72 AVANGER. Чехи также решили назвать свой переданный танк, теперь он носит имя Томаш. "Томаш" — первый танк, который получит ВСУ от граждан другой страны. За транспортировку военной техники и боеприпасов будет отвечать чешское министерство обороны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об инициированном украинским футболистом сборе денег в Испании. Роман Зозуля вместе с украинской диаспорой и неравнодушными испанцами решили купить для Украины байрактор. По словам профессионального игрока именно это оружие сможет наносить сильные удары по позициям россиян.

Также "Комментарии" писали о передаче для Украины подводных беспилотников , которую инициировало Министерство обороны Великобритании. Украинцы проходят обучение и практикуются использовать эти подводные дроны в Соединенном Королевстве.













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