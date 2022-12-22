Американский врач обнародовал диагнозы Михаила Саакашвили

В Саакашвили быстро прогрессирующая деменция – американский врач, а также посттравматическое стрессовое расстройство. Об этом на заседании Тбилисского городского суда заявил американский психиатр Эрик Дэвид Голдсмит, пишут "Комментарии" по информации "Радио свобода".



Диагнозы экспрезидента Грузии

22 декабря Тбилисский городской суд рассматривал ходатайство адвокатов об отсрочке наказания и увольнении по состоянию здоровья. Саакашвили принимал участие в этом заседании дистанционно.

"У Михаила Саакашвили серьезные проблемы с памятью. Как и все больные деменцией, он хорошо помнит свое прошлое, детство, юность, карьеру, но у него ужасная память на текущие события. Точнее – проблемы с усвоением новой информации. Он обладал способностью к быстрому мышлению, но сейчас его мышление замедлено, иногда он растерян", – констатирует Голдсмит.

Врач исключает, что Саакашвили занимается симуляцией. Также настаивает на переведении пациента в клинику соответствующей квалификации на Западе, чтобы оценить другие сопутствующие заболевания и назначить соответствующее лечение. Эрик Дэвид Голдсмит считает, что если заключенного пациента немедленно не переведут в зарубежную западную клинику третьего уровня, то его состояние может серьезно и необратимо ухудшиться. Он может умереть.

Михаил Саакашвили, основатель главной оппозиционной силы Грузии и президент кавказской страны с 2004 по 2013 год, в 2018 году заочно приговорен к шести годам заключения по обвинению в злоупотреблении служебным положением. Его заключили в октябре 2021 года – через несколько дней после тайного возвращения из эмиграции в Украину. Саакашвили после задержания несколько раз объявлял голодовку. Адвокаты, а также соратники Саакашвили добиваются отсрочки наказания и отправки бывшего президента в Европу для лечения.

Международная правозащитная организация Amnesty International назвала его преследование "очевидной политической местью".

Как сообщал портал "Комментарии", в своем обращении к грузинскому народу Саакашвили год назад написал, что попытки властей Грузии разделаться с ним не увенчаются успехом, потому что страх от действий властей не возникает, наоборот, просыпается желание борьбы. По словам грузинского оппозиционера, несмотря на то, с чем ему приходится сталкиваться в тюрьме, он не теряет оптимизма и веры в победу.



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