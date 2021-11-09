Ангела Меркель рассказала, планирует ли продолжать политическую карьеру

В последние дни в должности Ангела Меркель поделилась своими итогами многолетней работы в политике и планами на будущее. Об этом рассказала политика Ангела Меркель в интервью немецкому изданию Deutsche Welle. 7 ноября Ангела Меркель дала одно из своих последних интервью как канцлер и публичное лицо. С 2005 года она бессменно возглавляла правительство Германии – и только сейчас уходит на отдых.

Меркель - фото из открытых источников

Меркель поделилась своими эмоциями от конца работы: с одной стороны, радуется, но с другой – осознает, что в какой-то момент появится чувство печали – она ведь любит свою работу. Ангела Меркель также отметила, что в любых международных договоренностях или конфликтах она всегда представляла немецкие интересы. Канцлер спросили по поводу ее планов на будущее, и ее позиция по политике была достаточно категоричной:

“О вопросе о дальнейших планах: я не буду заниматься политикой. Я не стану разрешать политические конфликты, делаю и так это уже много лет: 16 лет как федеральный канцлер, на уровне Европейского Союза, на международном уровне. Я всегда выступала за мультилатерализм. А сейчас еще не знаю, что буду делать дальше. Сначала отдохну и посмотрю, что придет в голову”, – ответила Меркель.

Напомним, Ангела Меркель заявила, что отношения Берлина и Москвы всегда были на особенном уровне, потому диалог между двумя странами должен продолжаться и быть сохранен. Об этом информирует издание "Комментарии", со ссылкой на выступление канцлера ФРГ на вручении медали Вальтера Ратенау. Канцлер Германии также рассказала, что Париж и Берлин не прекращают работать в Нормандском формате, чтобы добиться от всех сторон конфликта воплощения в реальность Минских соглашений. При этом Меркель отметила, оккупация части украинской территории стали настоящим шоком для объединённой Европы, но это не может быть причиной, чтобы замораживать отношения с Россией и прекращать с ней диалог. Коммуникация с Россией, по словам Меркель, есть очень важной.

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