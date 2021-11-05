Меркель за диалог с Россией, хотя и не отрицает, что Европа оккупацией в Украине шокирована

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Кравцев Сергей
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что отношения Берлина и Москвы всегда были на особенном уровне, потому диалог между двумя странами должен продолжаться и быть сохранен. Об этом информирует издание "Комментарии", со ссылкой на выступление канцлера ФРГ на вручении медали Вальтера Ратенау.
Ангела Меркель Фото: из открытых источников
Канцлер Германии также рассказала, что Париж и Берлин не прекращают работать в Нормандском формате, чтобы добиться от всех сторон конфликта воплощения в реальность Минских соглашений. При этом Меркель отметила, оккупация части украинской территории стали настоящим шоком для объединённой Европы, но это не может быть причиной, чтобы замораживать отношения с Россией и прекращать с ней диалог. Коммуникация с Россией, по словам Меркель, есть очень важной.
Напомним, не так давно Ангела Меркель выступила с предложением пригласить Путина на саммит ЕС. Также канцлер ФРГ неоднократно ранее выступала за то, чтобы поддерживать диалог с Россией и восстановить экономические связи, чего так хочет бизнес.
Читайте также на портале "Комментарии" — посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что "Северный поток-2" остается ножом в спину Украине и подрывает те доверия, которые выстраивались долгие годы между двумя странами. Теперь на их восстановления потребуются десятилетия.
Ранее издание "Комментарии" сообщало о высокой награде, которой удостоилась Меркель во Франции. Орден Почетного легиона вручил президент Франции Эммануэль Макрон.
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