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Меркель за диалог с Россией, хотя и не отрицает, что Европа оккупацией в Украине шокирована

Канцлер ФРГ назвала отношения с Россией особенными

сегодня, 18:28
Автор:

Кравцев Сергей
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что отношения Берлина и Москвы всегда были на особенном уровне, потому диалог между двумя странами должен продолжаться и быть сохранен. Об этом информирует издание "Комментарии", со ссылкой на выступление канцлера ФРГ на вручении медали Вальтера Ратенау.

Меркель за диалог с Россией, хотя и не отрицает, что Европа оккупацией в Украине шокирована

Ангела Меркель Фото: из открытых источников

"Нам нужно оставаться в диалоге с Россией… Отношения Германии и России всегда были особенными", — подчеркнула Меркель.

Канцлер Германии также рассказала, что Париж и Берлин не прекращают работать в Нормандском формате, чтобы добиться от всех сторон конфликта воплощения в реальность Минских соглашений. При этом Меркель отметила, оккупация части украинской территории стали настоящим шоком для объединённой Европы, но это не может быть причиной, чтобы замораживать отношения с Россией и прекращать с ней диалог. Коммуникация с Россией, по словам Меркель, есть очень важной.

Напомним, не так давно Ангела Меркель выступила с предложением пригласить Путина на саммит ЕС. Также канцлер ФРГ неоднократно ранее выступала за то, чтобы поддерживать диалог с Россией и восстановить экономические связи, чего так хочет бизнес.

Читайте также на портале "Комментарии" — посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что "Северный поток-2" остается ножом в спину Украине и подрывает те доверия, которые выстраивались долгие годы между двумя странами. Теперь на их восстановления потребуются десятилетия.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о высокой награде, которой удостоилась Меркель во Франции. Орден Почетного легиона вручил президент Франции Эммануэль Макрон.



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Источник: https://www.welt.de/politik/video234862152/Merkel-erhaelt-Preis-fuer-herausragende-aussenpolitische-Verdienste.html
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