Антиукраинская коалиция внутри ЕС посыпалась: в Раде объяснили, что произошло

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сменил риторику поддержки Украины и больше не будет блокировать решение Европейского Союза о выделении значительного финансового пакета. Речь идет о кредите в размере 90 млрд евро, а также о подготовке 20-го пакета санкций против России. Об этом сообщил народный депутат Украины Егор Чернев, комментируя последние сигналы из Братиславы.

Роберт Фицо. Фото: из открытых источников

По его словам, подобная позиция стала ожидаемой после ослабления политических союзников Фицо в ЕС.

В частности, словацкий премьер ранее ориентировался на поддержку венгерского лидера Виктора Орбана, активно выступавшего против решений в пользу Украины. Однако после потери им влияния баланс сил в Евросоюзе изменился, что заставило Роберта Фицо скорректировать свою позицию.

Словацкая сторона выдвинула условие: поддержка санкционного пакета возможна только после возобновления работы нефтепровода "Дружба". По оценке Чернева этот фактор не станет препятствием, поскольку запуск инфраструктуры и так планировался в ближайшее время.

Нардеп также считает, что так называемый антиукраинский блок внутри ЕС фактически начал распадаться. Даже те политики, которые ранее демонстрировали скепсис по поводу помощи Киеву, сейчас избегают открытого противостояния с Брюсселем.

Таким образом, в Евросоюзе открывается возможность для более быстрого принятия ключевых решений в пользу Украины, как в финансовой, так и в санкционной плоскости.

