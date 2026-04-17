Антиукраїнська коаліція всередині ЄС посипалася: у Раді пояснили, що сталося
Антиукраїнська коаліція всередині ЄС посипалася: у Раді пояснили, що сталося

Після політичного удару по Будапешту словацький прем’єр змінює курс і погоджується на кредит у €90 млрд, але висуває умову

17 квітня 2026, 09:55
Кравцев Сергей

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо змінив риторику щодо підтримки України та більше не блокуватиме рішення Європейського Союзу про виділення значного фінансового пакета. Йдеться про кредит обсягом 90 млрд євро, а також про підготовку 20-го пакета санкцій проти Росії. Про це повідомив народний депутат України Єгор Чернєв, коментуючи останні сигнали з Братислави. 

Роберт Фіцо. Фото: з відкритих джерел

За його словами, така позиція стала очікуваною після ослаблення політичних союзників Фіцо в ЄС.

Зокрема, словацький прем’єр раніше орієнтувався на підтримку угорського лідера Віктора Орбана, який активно виступав проти рішень на користь України. Однак після втрати ним впливу баланс сил у Євросоюзі змінився, що змусило Роберта Фіцо скоригувати свою позицію.

Водночас словацька сторона висунула умову: підтримка санкційного пакета можлива лише після відновлення роботи нафтопроводу "Дружба". За оцінкою Чернєва, цей фактор не стане перешкодою, оскільки запуск інфраструктури й так планувався найближчим часом.

Нардеп також вважає, що так званий антиукраїнський блок усередині ЄС фактично почав розпадатися. Навіть ті політики, які раніше демонстрували скепсис щодо допомоги Києву, нині уникають відкритого протистояння з Брюсселем.

Таким чином, у Євросоюзі відкривається можливість для швидшого ухвалення ключових рішень на користь України, як у фінансовій, так і в санкційній площині.

Читайте також на порталі "Коментарі" — після Орбана з’явився новий гравець із правом вето: чи отримає Київ обіцяні 90 млрд від ЄС. Експерти детально проаналізували ситуацію.




Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

