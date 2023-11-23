Австрия призвала ЕС не спешить с членством Украины: какая причина

Лидеры Евросоюза не должны видеть перед собой только лишь Украину, отдавая ее предпочтение в первоочередном членстве в ЕС. Есть еще Западные Балканы, которые также имеют право на присоединение к ЕС. Поэтому, когда страны ЕС будут решать, начинать ли переговоры о вступлении Украины в ЕС в следующем месяце, важно учитывать этот нюанс. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Financial Times" сделал глава МИД Австрии Александр Шалленберг.

Глава МИД Австрии Александр Шалленберг. Фото из открытых источников

Министр иностранных дел Австрии отметил, что необходимо закрепить Украину и Боснию и Герцеговину в орбите ЕС, чтобы противостоять российскому влиянию.

По словам дипломата, укрепление стабильности в обоих регионах — Восточной и Юго-Восточной Европе – является одинаково важным.

Шалленберг считает, что будет "геостратегической катастрофой", если Еврокомиссия начнет смотреть на Западные Балканы "под увеличительным стеклом и в розовых очках – на Украину".

"Нельзя, чтобы одни группы были на скоростной полосе, а другие – на служебной", – высказался австрийский министр.

Отвечая на вопрос, рассматривает ли Австрия возможность ветировать начало переговоров о вступлении с Украиной, если Боснии также не будет предоставлен зеленый свет для переговоров, Шалленберг сказал, что дискуссии "уже идут в правильном направлении". При этом министр отказался ответить прямо на этот вопрос.

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