В Кабмине ответили, пойдут ли на ультиматум Венгрии, ради членства в ЕС

Украина ведет индивидуальные переговоры со странами, чьи меньшинства живут на ее территории, для выполнения критерия Еврокомиссии для открытия переговоров о вступлении с ЕС, но не будут делать "особых исключений" ни для одного меньшинства. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "УП" сделала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Украина - Венгрия. Фото: из открытых источников

Вице-премьер отметила, тот факт, что Будапешт "громче всех кричит" о венгерском нацменьшинстве в Украине, "вообще не означает, что у венгерского меньшинства в Украине есть какая-то особая проблематика".

"Мы в таком же диалоге, например, с румынской стороной. Румынское меньшинство – одно из крупнейших меньшинств в Украине. Так же Молдова признала румынский национальным языком, теперь румыноязычное население в Украине еще увеличится. Но мы в диалоге и нет такого крика", – заявила Ольга Стефанишина.

Она добавила, Украина изменит законодательство о нацменьшинствах прежде всего учитывая вопрос с образовательным процессом. Этап перехода на новый уровень законодательного регулирования более прогрессивный. Он создаст и ясность на местах, то есть педагоги на местах – в Закарпатской, в других областях Украины – будут иметь большую ясность относительно организации учебного процесса

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