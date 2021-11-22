Багиров: Польше надо отменить визовый тендер в Украине

Польскому МИД стоит отменить и провести заново прозрачный тендер по выбору визового оператора в Украине. Такое мнение высказал правозащитник Эдуард Багиров, комментируя информацию о решении Польши в третий раз определить победителя визового тендера, который длится уже почти год.

В Польше продолжается визовый тендер (фото из открытых источников)

"Вокруг этого конкурса столько публикаций и расследований журналистов в Украине и Польше, что игнорирование возможных нарушений и коррупционных подозрений уже просто неприлично", — сказал он.

Эксперт считает, что отмена решения о выборе греческого концерна Hellas, которое экономило бюджету Польши 13 млн евро, может привести к дополнительным финансовым затратам польской стороны. Их с большой долей вероятности могут переложить на украинских трудовых мигрантов.

"Если мы говорим, что тендер проходит в Польше и МИД говорит, что победителем стало предложение стоимостью на 10-12 млн. дороже, то мы прекрасно понимаем, что эта сумма будет перераспределена в будущем на оказание услуг. То есть граждане Украины будут переплачивать", — сказал Багиров.

По его словам, не понятно, почему Польша лоббирует "польскую компанию без опыта работы в визовой сфере, но оказывающей услуги по трудоустройству".

"Лично я усматриваю в ситуации элементы коррупции. В той же новой стоимости услуг, я подозреваю, уже заложены откаты польским чиновникам", — не исключил он.

Активист также напомнил о российском следе, который был замечен за польско-французским консорциумом, который уже называли победителем отбора первый раз и, по мнению экспертов, выберут повторно. "Важная составляющая — безопасность полученных данных.

Мы знаем, что спецслужбы РФ создают компании или покупают долевое участие, чтобы иметь доступ к базам данных. К визовому оператору, который работал в Украине, нареканий не было. А кто даст гарантии теперь", — отметил он.

Как сообщалось, МИД Польши в третий раз будет пересматривать итоги тендера по выбору визового оператора в Украине, который длится с декабря прошлого года.

Такое решение приняла польская Национальная апелляционная палата по обращению рекрутинговой компании Personnel Service (Польша), участвующей в конкурсе вместе с TLScontact французской группы Teleperformance.

Палата посчитала, что выбранный финалистом во второй раз греческий консорциум Hellas предложил слишком маленькую цену за свои услуги. В итоге польское внешнеполитическое ведомство будет выбирать между парой Personnel Service — TLScontact, объявленной победителем первый раз, и крупнейшим международным визовым оператором VFS Global, оказывающим визовую поддержку польским консульствам в Украине последние 10 лет.

В июне 2021 года победителем тендера по выбору визового центра в Украине для МИД Польши назвали польскую компанию по трудоустройству Personnel Service в паре с визовым оператором TLScontact французской группы Teleperformance. Три их конкурента оспорили решение в Национальной апелляционной палате Польши, которая в августе отменила торги и вернула для участия в отборе консорциум во главе с греческой фирмой Global Visa Center World (Hellas) с самым лучшим ценовым предложением.

После этого польский МИД пересчитал баллы и 30 сентября выбрал предложение Hellas, которое позволяло польскому бюджету сэкономить почти 13 млн евро по сравнению с запросом Personnel Service.

Personnel Service подала протест в Апелляционную палату. Решение ожидалось в ноябре. Также не рассмотрен по сути вопрос, может ли рекрутинговая фирма участвовать в выдаче виз, не нанося вред конкуренции в сфере оказания посреднических услуг по поиску персонала.

Директива 2014/24/EU Европарламента и Совета ЕС от 26 февраля 2014 о госзакупках требует выявлять случаи личной заинтересованности организаторов торгов, которые могут заставить сомневаться в их непредвзятости. В то же время в тендере МИД Польши участвует единственная польская компания, которая никогда не выдавала виз и имеет прямое отношение к известному бизнесмену — приятелю нынешнего премьер-министра.

В настоящее время документы на рабочие визы принимает международная компания VFS Global, контракт с которой истекал в ноябре, но из-за задержек в тендере продлен на полгода. Разница в ценах TLSgroup — Personnel Service и VFS в тендере составляет 3,6 млн евро.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Польша одобрила план по строительству стены на границе с Беларусью.



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