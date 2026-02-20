Банковая поставила жесткое условие Брюсселю: что не так с будущим членством Украины в ЕС

Украина не согласится ни на какие компромиссные форматы вступления в Европейский Союз и настаивает исключительно на полноправном членстве. Варианты так называемого облегченного статуса в Киеве категорически отвергают. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква в интервью РБК-Украина.

Игорь Жовква. Фото: сайт Офиса президента Украины

По его словам, у Украины уже был опыт, когда ей пытались предложить ограниченные форматы сотрудничества вместо полноценной перспективы членства. Тогда позиция руководства государства была четкой – лучше отказаться, чем согласиться на символические или неполноценные решения. Такой же подход применяется сейчас: Украина ожидает политического решения о вступлении с определенной датой.

Жолква объяснил, что после такого решения предусмотрена стандартная процедура – завершение переговоров и ратификация соглашения парламентами государств-членов ЕС. В то же время, он отметил, что украинское общество должно получить четкое понимание перспективы и терминов, особенно учитывая геополитические вызовы, в которых находится страна.

Он также обратил внимание, что Украина уже отвечает критериям расширения ЕС наряду с другими государствами-кандидатами. При этом нынешняя ситуация уникальна, ведь ни одна страна раньше не проходила путь к членству, одновременно противостоя масштабной войне.

По словам чиновника, даже без официального членства Украина уже интегрирована в ряд секторов единого европейского рынка. В частности, речь идет об энергосистеме, которая была синхронизирована с европейской сетью ENTSO-E в начале полномасштабного вторжения, а также цифровой сфере и внедрения роуминга.

В то же время, Жовква признал, что отдельные отрасли могут получить переходные периоды после вступления. Однако он подчеркнул, что в вопросах внешней политики и безопасности Украина должна получить полноценное право голоса с самого начала, без каких-либо ограничений.

Читайте на портале "Комментарии" — Орбан выдал очередной бред против членства Украины в ЕС: причина поражает.



