Банкова поставила жорстку умову Брюсселю: що не так із майбутнім членством України в ЄС

Україна не погодиться на жодні компромісні формати вступу до Європейського Союзу та наполягає виключно на повноправному членстві. Варіанти так званого "полегшеного" статусу в Києві категорично відкидають. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в інтерв’ю РБК-Україна.

Ігор Жовква. Фото: сайт Офісу президента України

За його словами, Україна вже мала досвід, коли їй намагалися запропонувати обмежені формати співпраці замість повноцінної перспективи членства. Тоді позиція керівництва держави була чіткою – краще відмовитися, ніж погодитися на символічні або неповноцінні рішення. Такий самий підхід застосовується і зараз: Україна очікує політичного рішення про вступ із визначеною датою.

Жовква пояснив, що після такого рішення передбачена стандартна процедура – завершення переговорів і ратифікація угоди парламентами держав-членів ЄС. Водночас він наголосив, що українське суспільство має отримати чітке розуміння перспективи і термінів, особливо з огляду на геополітичні виклики, в яких перебуває країна.

Він також звернув увагу, що Україна вже відповідає критеріям розширення ЄС поряд з іншими державами-кандидатами. При цьому нинішня ситуація є унікальною, адже жодна країна раніше не проходила шлях до членства, одночасно протистоячи масштабній війні.

За словами посадовця, навіть без офіційного членства Україна вже інтегрована у низку секторів єдиного європейського ринку. Зокрема, йдеться про енергосистему, яка була синхронізована з європейською мережею ENTSO-E на початку повномасштабного вторгнення, а також цифрову сферу та запровадження роумінгу.

Водночас Жовква визнав, що окремі галузі можуть отримати перехідні періоди після вступу. Проте він наголосив: у питаннях зовнішньої політики та безпеки Україна має отримати повноцінне право голосу від самого початку, без будь-яких обмежень.

