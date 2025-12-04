Бельгия боится рисков в вопросе кредита для Украины: Мерц нашел выход из ситуации

Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил странам Европейского Союза предоставить Бельгии юридические гарантии по вопросу предоставления Украине кредита, который планируют профинансировать за счет доходов от замороженных российских активов. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

Мерц подчеркнул, что механизм поддержки Украины должен быть справедливым для всех членов ЕС. По его мнению, каждая страна должна взять на себя пропорциональную часть риска в соответствии со своими экономическими возможностями. Такой подход, уверен канцлер, позволит избежать ситуации, когда отдельное государство берет на себя чрезмерную финансовую нагрузку.

По словам немецкого лидера, у Бельгии есть основания требовать не только политических, но и юридически обязывающих гарантий относительно возможных рисков. Мерц подчеркнул, что Брюссель, где размещена значительная часть замороженных российских активов, не должен оставаться единственной страной, несущей основное бремя в реализации этого финансового механизма.

"Недопустимо, чтобы одна страна была вынуждена брать на себя непропорционально большую долю риска", — заявил Мерц, призвав партнеров по Евросоюзу поддержать общую ответственность в вопросе финансирования потребностей Украины.

Предложение Мерца обсуждается на фоне дискуссий в ЕС о том, как эффективно использовать доходы от российских активов для помощи Украине, одновременно минимизировав юридические и финансовые риски для отдельных государств-членов.

