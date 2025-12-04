logo

Бельгия боится рисков в вопросе кредита для Украины: Мерц нашел выход из ситуации
Бельгия боится рисков в вопросе кредита для Украины: Мерц нашел выход из ситуации

Мерц требует от стран ЕС "разделить риски" с Бельгией по поводу замороженных активов РФ

4 декабря 2025, 14:07
Автор:
Кравцев Сергей

Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил странам Европейского Союза предоставить Бельгии юридические гарантии по вопросу предоставления Украине кредита, который планируют профинансировать за счет доходов от замороженных российских активов. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

Бельгия боится рисков в вопросе кредита для Украины: Мерц нашел выход из ситуации

Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

Мерц подчеркнул, что механизм поддержки Украины должен быть справедливым для всех членов ЕС. По его мнению, каждая страна должна взять на себя пропорциональную часть риска в соответствии со своими экономическими возможностями. Такой подход, уверен канцлер, позволит избежать ситуации, когда отдельное государство берет на себя чрезмерную финансовую нагрузку.

По словам немецкого лидера, у Бельгии есть основания требовать не только политических, но и юридически обязывающих гарантий относительно возможных рисков. Мерц подчеркнул, что Брюссель, где размещена значительная часть замороженных российских активов, не должен оставаться единственной страной, несущей основное бремя в реализации этого финансового механизма.

"Недопустимо, чтобы одна страна была вынуждена брать на себя непропорционально большую долю риска", — заявил Мерц, призвав партнеров по Евросоюзу поддержать общую ответственность в вопросе финансирования потребностей Украины.

Предложение Мерца обсуждается на фоне дискуссий в ЕС о том, как эффективно использовать доходы от российских активов для помощи Украине, одновременно минимизировав юридические и финансовые риски для отдельных государств-членов.

Читайте на портале "Комментарии" — премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что конфискация замороженных российских активов несет для его страны чрезвычайно высокие риски и может повлечь за собой долговременные последствия со стороны Москвы. В интервью La Libre Belgique он подчеркнул, что давление на Брюссель в этом вопросе "невероятно", и правительство вынуждено работать над темой фактически круглосуточно.




Источник: https://www.reuters.com/business/germanys-merz-wants-eu-states-share-risks-russian-asset-plan-alongside-belgium-2025-12-04/
