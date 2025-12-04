Бельгія боїться ризиків у питанні кредиту для України: Мерц знайшов вихід із ситуації

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував країнам Європейського Союзу надати Бельгії юридичні гарантії у питанні надання Україні кредиту, який планують профінансувати за рахунок доходів від заморожених російських активів. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомляє "Reuters".

Фрідріх Мерц. Фото: з відкритих джерел

Мерц наголосив, що механізм підтримки України має бути справедливим для всіх членів ЄС. На його думку, кожна країна повинна взяти на себе пропорційну частину ризику — відповідно до своїх економічних можливостей. Такий підхід, переконаний канцлер, дозволить уникнути ситуації, коли окрема держава бере на себе надмірне фінансове навантаження.

За словами німецького лідера, Бельгія має підстави вимагати не лише політичних, а й юридично зобов’язувальних гарантій щодо можливих ризиків. Мерц підкреслив, що Брюссель, де розміщена значна частина заморожених російських активів, не повинен залишатися єдиною країною, яка несе основний тягар у реалізації цього фінансового механізму.

"Недопустимо, щоб одна країна була змушена брати на себе непропорційно велику частку ризику", — заявив Мерц, закликавши партнерів по Євросоюзу підтримати спільну відповідальність у питанні фінансування потреб України.

Пропозиція Мерца обговорюється на тлі дискусій у ЄС щодо того, як найефективніше використати прибутки від російських активів для допомоги Україні, водночас мінімізувавши юридичні та фінансові ризики для окремих держав-членів.

Читайте також на порталі "Коментарі" — прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив, що конфіскація заморожених російських активів несе для його країни надзвичайно високі ризики і може спричинити довготривалі наслідки з боку Москви. В інтерв'ю La Libre Belgique він наголосив, що тиск на Брюссель у цьому питанні "неймовірний", і уряд змушений працювати над темою фактично цілодобово.



