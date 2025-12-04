logo_ukra

Усередині ЄС наростає розкол: не тільки Орбан і Фіцо натякають, що Росія переможе у війні
НОВИНИ

Усередині ЄС наростає розкол: не тільки Орбан і Фіцо натякають, що Росія переможе у війні

Прем'єр Бельгії зробив гучну заяву про активи РФ

4 грудня 2025, 07:21
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив, що конфіскація заморожених російських активів несе для його країни надзвичайно високі ризики і може спричинити довготривалі наслідки з боку Москви. В інтерв'ю La Libre Belgique він наголосив, що тиск на Брюссель у цьому питанні "неймовірний", і уряд змушений працювати над темою фактично цілодобово.

Усередині ЄС наростає розкол: не тільки Орбан і Фіцо натякають, що Росія переможе у війні

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер. Фото: з відкритих джерел

За словами де Вевера, ідея передати Україні заморожені російські кошти виглядає політично привабливою, проте у міжнародній практиці аналогічних випадків не було.

"Вкрасти заморожені активи іншої країни, її суверенні фонди такого ще ніколи не робили. Йдеться про гроші Центрального банку Росії", — зазначив прем'єр.

Він нагадав, що навіть після Другої світової війни кошти Німеччини не конфіскували, а заморожування активів зазвичай діє лише до завершення війни.

При цьому глава уряду висловив сумнів, що Росія зазнає поразки у війні проти України.

"Хто справді вірить, що Росія програє? Це ілюзія. І вкрай небажано, щоб ядерна держава опинилася в стані нестабільності", — сказав він, додавши, що Москва не погодиться на конфіскацію своїх коштів без кроків у відповідь.

Де Вевер наголосив, що Росії вже дала зрозуміти Брюсселю: наслідки такого рішення "Бельгія відчуватиме вічно". За його словами, під загрозою можуть опинитися західні активи в РФ, включаючи кошти Euroclear на суму 16 млрд. євро, а також бельгійські підприємства. Він також попередив про ризики аналогічних дій з боку Білорусі та Китаю.

Прем'єр заявив, що запитав європейських партнерів про готовність поділити можливі втрати Бельгії. "Лише Німеччина висловила готовність. Без такого розподілу я зроблю все, щоби заблокувати це питання", — підсумував де Вевер.

Читайте також на порталі "Коментарі" – прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер висловив стурбованість планами Євросоюзу використати заморожені російські активи для фінансування допомоги Україні.

На його думку, такий крок може негативно вплинути на перспективи потенційної мирної угоди. Про це глава бельгійського уряду повідомив у листі до президентки Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише Reuters.




Джерело: https://www.lalibre.be/belgique/politique-belge/2025/12/02/bart-de-wever-dans-la-crise-politique-autour-du-budget-le-roi-ma-aide-5KDD7VZ5YBFRPBDS3GMGGTOOME/
