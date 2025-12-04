Усередині ЄС наростає розкол: не тільки Орбан і Фіцо натякають, що Росія переможе у війні

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив, що конфіскація заморожених російських активів несе для його країни надзвичайно високі ризики і може спричинити довготривалі наслідки з боку Москви. В інтерв'ю La Libre Belgique він наголосив, що тиск на Брюссель у цьому питанні "неймовірний", і уряд змушений працювати над темою фактично цілодобово.

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер. Фото: з відкритих джерел

За словами де Вевера, ідея передати Україні заморожені російські кошти виглядає політично привабливою, проте у міжнародній практиці аналогічних випадків не було.

"Вкрасти заморожені активи іншої країни, її суверенні фонди такого ще ніколи не робили. Йдеться про гроші Центрального банку Росії", — зазначив прем'єр.

Він нагадав, що навіть після Другої світової війни кошти Німеччини не конфіскували, а заморожування активів зазвичай діє лише до завершення війни.

При цьому глава уряду висловив сумнів, що Росія зазнає поразки у війні проти України.

"Хто справді вірить, що Росія програє? Це ілюзія. І вкрай небажано, щоб ядерна держава опинилася в стані нестабільності", — сказав він, додавши, що Москва не погодиться на конфіскацію своїх коштів без кроків у відповідь.

Де Вевер наголосив, що Росії вже дала зрозуміти Брюсселю: наслідки такого рішення "Бельгія відчуватиме вічно". За його словами, під загрозою можуть опинитися західні активи в РФ, включаючи кошти Euroclear на суму 16 млрд. євро, а також бельгійські підприємства. Він також попередив про ризики аналогічних дій з боку Білорусі та Китаю.

Прем'єр заявив, що запитав європейських партнерів про готовність поділити можливі втрати Бельгії. "Лише Німеччина висловила готовність. Без такого розподілу я зроблю все, щоби заблокувати це питання", — підсумував де Вевер.

