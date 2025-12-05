Бельгия может согласиться на "репарационный кредит" для Украины: премьер назвал три условия

Бельгия согласится на использование замороженных активов РФ для предоставления Украине так называемого "репарационного кредита", если Евросоюз выполнит три условия.

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер. Фото: из открытых источников

По словам бельгийского премьер-министра Барта Де Вевера, сейчас распространяется "много ложных инсинуаций, чтобы оказывать на нас давление". Однако условия Бельгии он назвал "умными и конструктивными".

"Мы не собираемся утруждать себя безответственными рисками", — написал бельгийский премьер в соцсети X.

По его мнению, использование находящихся в депозитарии Euroclear активов потенциально может иметь негативные последствия как для Бельгии, так и для Европы в целом. Поэтому одним из условий для выделения "репарационного кредита" он назвал "полную взаимную ответственность за риски".

"В соответствии с действующими двусторонними соглашениями о защите инвестиций, компенсации за незаконную экспроприацию могут значительно превышать стоимость самих активов и включать сложные проценты, а также нереализованную прибыль. Поэтому, с нашей точки зрения, гарантии должны с первого же дня покрывать все потенциальные финансовые обязательства", – отметил политик.

Вторым условием де Вевер назвал "обеспечение ликвидности и защиты от рисков". По его словам, Бельгия хочет убедиться, что депозитарий Euroclear будет иметь необходимые ресурсы в случае необходимости. К примеру, если депозитарий попадет под российские санкции или РФ потребует компенсации.

Еще одним условием бельгийский премьер считает справедливое распределение расходов. Участие в операции должны принимать все государства-члены ЕС, имеющие на хранении российские активы.

"Мы должны требовать эти средства пропорционально и равномерно от всех учреждений, которые находятся на территории Европы, и, в идеале, даже шире, чем территория Европы – включая страны, входящие в "коалицию решительных". Мы лояльны к Украине. Мы всегда будем выбирать мир, свободу и демократию. Мы готовы идти на жертвы, но нельзя требовать невозможного от нашей страны. Это позиция правительства, и я надеюсь получить поддержку парламента", – заявил Барт де Вевер.

Как ранее писал портал "Комментарии", премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что конфискация замороженных российских активов несет для его страны чрезвычайно высокие риски и может повлечь за собой долговременные последствия со стороны Москвы. Политик подчеркнул, что давление на Брюссель в этом вопросе "невероятно", и правительство вынуждено работать над темой фактически круглосуточно.