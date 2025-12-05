logo_ukra

Головна Новини Світ ЄС Бельгія може погодитись на "репараційний кредит" для України: премʼєр назвав три умови
commentss НОВИНИ Всі новини

Бельгія може погодитись на "репараційний кредит" для України: премʼєр назвав три умови

Премʼєр-міністр Бельгії Барт Де Вевер назвав умови, які має виконати ЄС для того, щоб його уряд підтримав надання Україні "репараційного кредиту"

5 грудня 2025, 00:03
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Бельгія погодиться на використання заморожених активів РФ для надання Україні так званого "репараційного кредиту", якщо Євросоюз виконає три умови.

Бельгія може погодитись на "репараційний кредит" для України: премʼєр назвав три умови

Премʼєр-міністр Бельгії Барт Де Вевер. Фото: з відкритих джерел

За словами бельгійського премʼєр-міністра Барта Де Вевера, зараз шириться "багато неправдивих інсинуацій, щоб чинити на нас тиск". Однак, умови Бельгії він назвав "розумними та конструктивними". 

"Ми не збираємося обтяжувати себе безвідповідальними ризиками", – написав бельгійський прем’єр в соцмережі X.

На його думку, використання активів, які знаходяться в депозитарії Euroclear, потенційно може мати негативні наслідки як для Бельгії, так і для Європи загалом. Тому однією з умов для виділення "репараційного кредиту" він назвав "повну взаємну відповідальність за ризики".

"Відповідно до чинних двосторонніх угод про захист інвестицій, компенсації за незаконну експропріацію можуть значно перевищувати вартість самих активів і включати складні відсотки, а також нереалізований прибуток. Тому, з нашої точки зору, гарантії повинні з першого ж дня покривати всі потенційні фінансові зобов'язання", – зазначив політик.

Другою умовою де Вевер назвав "забезпечення ліквідності та захисту від ризиків". За його словами, Бельгія хоче впевнитися, що депозитарій Euroclear матиме необхідні ресурси у разі потреби. Наприклад, якщо депозитарій потрапить під російські санкції або РФ вимагатиме компенсації. 

Ще однією умовою бельгійський прем’єр вважає справедливий розподіл витрат. Участь в операції повинні брати всі держави-члени ЄС, які мають на зберіганні російські активи. 

"Ми повинні вимагати ці кошти пропорційно і рівномірно від усіх установ, які перебувають на території Європи, і, в ідеалі, навіть ширше, ніж територія Європи – включно з країнами, що входять до "коаліції рішучих". Ми лояльні до України. Ми завжди обиратимемо мир, свободу і демократію. Ми готові йти на жертви, але не можна вимагати неможливого від нашої країни. Це позиція уряду, і я сподіваюся отримати підтримку парламенту", – заявив Барт де Вевер.

Як раніше писав портал "Коментарі", прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив, що конфіскація заморожених російських активів несе для його країни надзвичайно високі ризики і може спричинити довготривалі наслідки з боку Москви. Політик наголосив, що тиск на Брюссель у цьому питанні "неймовірний", і уряд змушений працювати над темою фактично цілодобово.



Джерело: https://x.com/Bart_DeWever/status/1996660150216823072
